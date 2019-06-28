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      Буревій наробив лиха на Прикарпатті і Закарпатті, є жертви: фото і відео

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      Негода в Західній Україні
      Негода в Західній Україні / Колаж 24 каналу

      Буревій зі зливою, шквалистим вітром і градом пронісся Закарпатською областю. Зокрема, у місті Берегове попадали дерева, містом пронеслася сильна злива із градом та блискавкою. Одне з дерев впало на авто та пошкодило електромережу.

      Водночас у Поляні падав великий град розміром з перепелине яйце, пошкоджено багато автомобілів.

      Дивіться фото і відео з Києва, який був атакований потужним ураганом

      Дивіться відео, як буревій вирує в Береговому:

      Дивіться відео негоди у Сваляві: на відео – ненормативна лексика

      Дивіться відео з затопленої Тересви:

      Водночас злива в Івано-Франківській області підтопила 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Зокрема, поблизу села Стебник піднявся рівень води в річці і це пошкодило частину автомобільного мосту. 

      У Креховичах, що на Рожнятівщині, від удару струму загинув чоловік. Біля його помешкання через негоду обірвало електродріт між стовпами.

      На Івано-Франківщині також повалено близько 175 дерев, пошкоджено покриття дахів 4 навчальних закладів, 3 медустанов, 2 адмінбудівель. зокрема, в селі Голинь Калуського району стихія зірвала покрівлю будівлі новобудови Народного дому.

      негода Прикарпаття
      Зірваний дах з Народного досу в селі Голинь / Фото vikna.if.ua

      Рятувальники вже відкачали понад 200 кубометрів води на Прикарпатті. Проте підтопленими залишаються 8 будинків та 64 домогосподарства.

      Дивіться фото наслідків негоди на Прикарпатті та Закарпатті:

       

       

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Надзвичайні ситуації Жертви Повінь в Україні Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 канал
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