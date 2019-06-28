Буревій наробив лиха на Прикарпатті і Закарпатті, є жертви: фото і відео

Буревій зі зливою, шквалистим вітром і градом пронісся Закарпатською областю. Зокрема, у місті Берегове попадали дерева, містом пронеслася сильна злива із градом та блискавкою. Одне з дерев впало на авто та пошкодило електромережу.

Водночас у Поляні падав великий град розміром з перепелине яйце, пошкоджено багато автомобілів.

Дивіться фото і відео з Києва, який був атакований потужним ураганом

Дивіться відео, як буревій вирує в Береговому:

Дивіться відео негоди у Сваляві: на відео – ненормативна лексика

Дивіться відео з затопленої Тересви:

Водночас злива в Івано-Франківській області підтопила 176 домогосподарств та 19 житлових будинків. Зокрема, поблизу села Стебник піднявся рівень води в річці і це пошкодило частину автомобільного мосту.

У Креховичах, що на Рожнятівщині, від удару струму загинув чоловік. Біля його помешкання через негоду обірвало електродріт між стовпами.

На Івано-Франківщині також повалено близько 175 дерев, пошкоджено покриття дахів 4 навчальних закладів, 3 медустанов, 2 адмінбудівель. зокрема, в селі Голинь Калуського району стихія зірвала покрівлю будівлі новобудови Народного дому.



Зірваний дах з Народного досу в селі Голинь / Фото vikna.if.ua

Рятувальники вже відкачали понад 200 кубометрів води на Прикарпатті. Проте підтопленими залишаються 8 будинків та 64 домогосподарства.

Дивіться фото наслідків негоди на Прикарпатті та Закарпатті: