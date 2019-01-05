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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Шлях до Томоса: як українська церква здобувала свою незалежність

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      На Томос Україна чекала кілька сотень років. Кожен Президент, за виключенням втікача Януковича, порушував питання про створення та отримання незалежності Української церкви. Та не вистачало чи то політичної волі, чи то схильності Вселенського патріархату, або ж просто заважав потужний вплив Московського.

      Та парламентарі підтримали цю ініціативу лише навесні 2018 року. 

      Читайте також: Текст-оригінал томосу про надання автокефалії ПЦУ доставили Вселенському патріарху

      Саме у квітні Президент України Петро Порошенко зібрав лідерів парламентських фракцій і повідомив, що хоче попросити Вселенський патріархат надати українській православній церкві автокефалію. Вже за кілька днів ініціативу гаранта підтримав парламент. Проте одразу проти виступили в Російській православній церкві.

      Росія та їхні українські філії УПЦ МП стверджували, що все це загрожує не лише протистояннями в Україні, але й "розколом світового православ'я". Щоб уникнути цього нібито розколу, глава російського православ'я патріарх Кіріл одразу кинувся до Стамбула, аби відмовити Варфоломія. І саме сам він першим дізнається, Томос українській церкві все ж таки дадуть.

      Після цього в РПЦ вирішили припинити відносини з Вселенським патріархатом. Кіріл шле Варфоломію листи із закликами одуматися і лякає судом Божим.

      Глава російського православ'я патріарх Кіріл та Володимир Путін
      Глава російського православ'я патріарх Кіріл та Володимир Путін

      Тим часом, українське православ'я готується до отримання автокефалії. У жовтні Константинополь підтверджує: Томосу бути, однак вручити його можна лише предстоятелю нової церкви, а його ще потрібно обрати. Якщо духівництву не вдасться домовитися щодо очільника, то процес зупиниться.

      15 грудня тисячі українців завмерли в очікуванні. У Софії Київській розпочинається Об'єднавчий собор. І от увечері довгоочікуване рішення – пост предстоятеля єдиної Української православної церкви займає митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній.

      Предстоятель єдиної Української православної церкви Епіфаній та Петро Порошенко
      Предстоятель єдиної Української православної церкви Епіфаній та Петро Порошенко

      До речі, шанс отримати автономію в України був ще десять років тому. З такою ідеєю у 2008 Варфоломій приїхав до Києва на святкування річниці Хрещення Русі. Але тоді об'єднання церков так і не відбулося. За сприяння Кремля, цьому найбільше пручався Московський патріархат.

      Крім того, не дійшли згоди стосовно кандидатури предстоятеля. Багатьох не влаштовувала кандидатура Філарета, якого на місце очільника нової церкви уперто пропонував тодішній президент Віктор Ющенко. 

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Томос Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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