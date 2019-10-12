Шлях Королеви: пам'ятник Анні, доньці Великого князя Київського Ярослава, відкрили у Бельгії
Пам'ятник доньці українського князя та французькій королеві відкрили у Бельгії. Відбулося це в рамках проєкту "Шлях Королеви" – проєкт покликаний відтворити мандрівку майбутньої королеви від Києва до Парижа.
Урочисте відкриття скульптури Анни Ярославни – королеві Франції відбулося у суботу, 12 жовтня, в Арлоні – старовинному бельгійському місті. Про це розповів Укрінформ.
Раніше у Франції відкрили пам'ятник Анні Ярославні
Відкриття скульптури київської княгині – символ історичних зв'язків усієї Європи з Україною. Ми сподіваємося, що більше українців будуть приїздити до нашого чудового міста,
– сказав міський голова Арлона Вінсен Магнюс.
Посол України в Бельгії Микола Точицький підтримав Магнюса в цих словах і додав, що для України європейська інтеграція – природний процес, який означає повернення до власних джерел.
Дивіться фото Укрінформу з відкриття скульптури Анни в Бельгії:
Костянтин Скритуцький, автор скульптури, розповів, що втілений у пам'ятнику образ майбутньої княгині та королеви – це маленька дівчинка, яка ходила вулицями стародавнього Києва та мріяла про велике майбутнє.
Анна Ярославна або Анна Київська – донька Великого князя Київського Ярослава I Мудрого та його другої дружини – дочки короля Шотландії та Швеції Інгігерди (Ірини). Анна – друга дружина французького короля Генріха I Капета, королева Франції, мати короля Філіпа І.
Детально про те, як Анна Ярославна стала однією з найвидатніших жінок Середньовіччя – дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу.