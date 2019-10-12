Шлях Королеви: пам'ятник Анні, доньці Великого князя Київського Ярослава, відкрили у Бельгії

Пам'ятник доньці українського князя та французькій королеві відкрили у Бельгії. Відбулося це в рамках проєкту "Шлях Королеви" – проєкт покликаний відтворити мандрівку майбутньої королеви від Києва до Парижа.

Урочисте відкриття скульптури Анни Ярославни – королеві Франції відбулося у суботу, 12 жовтня, в Арлоні – старовинному бельгійському місті. Про це розповів Укрінформ.

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Відкриття скульптури київської княгині – символ історичних зв'язків усієї Європи з Україною. Ми сподіваємося, що більше українців будуть приїздити до нашого чудового міста,

– сказав міський голова Арлона Вінсен Магнюс.

Посол України в Бельгії Микола Точицький підтримав Магнюса в цих словах і додав, що для України європейська інтеграція – природний процес, який означає повернення до власних джерел.

Дивіться фото Укрінформу з відкриття скульптури Анни в Бельгії:

Костянтин Скритуцький, автор скульптури, розповів, що втілений у пам'ятнику образ майбутньої княгині та королеви – це маленька дівчинка, яка ходила вулицями стародавнього Києва та мріяла про велике майбутнє.

Анна Ярославна або Анна Київська – донька Великого князя Київського Ярослава I Мудрого та його другої дружини – дочки короля Шотландії та Швеції Інгігерди (Ірини). Анна – друга дружина французького короля Генріха I Капета, королева Франції, мати короля Філіпа І.



Детально про те, як Анна Ярославна стала однією з найвидатніших жінок Середньовіччя – дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу.