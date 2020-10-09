Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів термінову селекторну нараду з главами ОДА за участю секретаря РНБО Олександра Данілова. Перемовини стосувалися напруженої ситуації з COVID-19 в Україні.

Про що розмовляв Шмигаль із главами держадміністрацій повідомляє пресслужба уряду. Там наголошують, що прем’єр доручив головному санітарному лікарю Олегу Ляшку та очільникам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній щодо COVID-19.

Головне За добу в Україні зареєстрували близько 6 тисяч нових хворих на коронавірус

Окрім того, стало відомо, що Кабмін та комісія ТЕБ та НС у п’ятницю ухвалить низку важливих рішень.

Нарада Шмигаля та голів ОДА щодо коронавірусу: головне

Очільник уряду перш за все повідомив, що за попередню добу в Україні зафіксували новий рекорд кількості інфікованих. Він уточнив, що найгірша ситуація поки у Харківській області, а також, – що зараз стрімко зростає кількість хворих у Києві та Одеській області. Натомість дещо стабілізувалася ситуація в західних областях.

Шмигаль та наголосив, що подібна нарада тепер буде відбуватися регулярно, тричі на тиждень.

Прем’єр доручив заступнику глави МОЗ Олегу Ляшку та головам облдержадміністрацій поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній щодо коронавірусу.

На їх основі ми будемо розвивати контактні центри. Один із найбільших пріоритетів – швидке розгортання системи виявлення контактних осіб,

– вважає прем’єр.

Окрім того, Шмигаль зауважив, що на сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях. Відтак, уряд підготує подання і передасть його до Офісу Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності голів обласних адміністрацій, де виплати не були здійснені.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який теж взяв участь у нараді, повідомив, що на засіданні уряду винесуть декілька постанов, в тому числі – щодо забезпечення киснем. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

Які ще доручення зробив Шмигаль:

Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць доручив опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ НАН.

задля доручив опрацювати питання щодо можливого Також МОЗ має опрацювати пропозиції, надані апаратом РНБО.

Головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів. Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Зверніть увагу! Рішення щодо посилення заходів реагування на зростання захворюваності на COVID-19 будуть розглянуті на засіданні уряду та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.