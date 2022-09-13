Близько 15:10 у вказаних областях повідомили про ракетну небезпеку. Сирени пролунали відразу у 9 областях.

Увага Зачистка ворога на звільнених територіях та 300 ударів ЗСУ на Півдні: основне за 202 день війни

Де оголошено повітряну тривогу:

Сумська область

Полтавська

Харківська

Дніпропетровська

Миколаївська

Херсонська

Запорізька

Донецька

Луганська

Карта повітряних тривог станом на 15:15 / Скриншот Ємапа

Як діяти під час повітряної тривоги

Дійте швидко, проте зважено та спокійно. Одразу перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, щоб зменшити усі ризики небезпеки.

Подбайте про літніх, маломобільних сусідів або людей з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися до укриття або переконайтеся, що вони можуть дістатися до безпечного місця.

Якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Покидати укриття або безпечне місце можна лише після відбою.

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