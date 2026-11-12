Американці приголомшені: росіяни зганьбилися в Абу-Дабі, поки їхня ППО добивала власний вертоліт

Українська сторона просто сиділа, слухала ці казки, а потім показала реальність. І ця реальність виявилася нищівною для Кремля: блискучий нічний удар по нафтосховищах у порту Усть-Луга продемонстрував, наскільки безпорадною насправді є російська система ППО і наскільки слабкою є позиція Москви за столом переговорів. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Як полюбляє повторювати сам Путін, реальність покаже, хто має силу. Ось вона й показала. Зустріч в Абу-Дабі, яка мала тривати довго, раптово згорнулася лише за дві з половиною години. Американці тільки розводять руками, адже росіяни обіцяли одне, а Україна надала залізні факти просто на полі бою. Переговори в нинішньому форматі практично зірвані. Сила зараз на боці України, диктатор скаженіє, а Вашингтон змушений дивитися на реальний стан справ, а не на кремлівські фантазії.

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Паніка російської ППО та мінус "Алігатор"

У ніч на 11 листопада по інфраструктурі порту Усть-Луга було завдано нищівного удару. Російська пропаганда традиційно замовчує масштаб руйнувань, розповідаючи казки про збиті уламки.

Проте самі російські військові відверто визнають у мережі: дронів було стільки, що ППО просто захлинулася. Безпілотники йшли за хмарами, їх навіть не бачили в тепловізори, тож українські пташки летіли саме туди, куди було потрібно.

Ба більше, у цьому хаосі росіяни перевершили самі себе. Їхня протиповітряна оборона гатила наосліп у всі боки й збила власний наддорогий розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про загибель екіпажу вже заявив наближений до військової авіації окупантів канал "Файтербомбер", написавши про "вічний політ" і те, що захист неба над Петербургом обійшовся занадто дорого. Один такий борт коштує щонайменше 14 – 15 мільйонів доларів, а підготовка пілотів – і поготів. Ось вам і реальна ціна російської оборони найважливішого нафтового хабу.

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Цинічні торги за спиною та абсурдні компроміси

Чому цей удар стався саме зараз? Бо напередодні в Абу-Дабі російська делегація нахабно диктувала власні забаганки: як вони хочуть поділити Україну, перекроїти Європу та послабити НАТО. Американські перемовники сиділи й ледь не підтакували кожній маячні росіян.

Дійшло до відвертого абсурду: представники США пропонували штучно перемалювати адміністративні кордони українських областей. Мовляв, давайте віддамо Путіну назви Донецької та Луганської областей, а вільні території разом зі Слов'янськом і Краматорськом формально підпорядкуємо Харківщині та Дніпропетровщині, щоб диктатор міг оголосити про "повний контроль".

Київ одразу заявив, що перекроювати кордони ніхто не збирається. Також американці просували поетапне зняття санкцій з російських олігархів і банків, вигадуючи якусь міфічну "чарівну кнопку", яка нібито поверне обмеження у разі обману з боку Кремля.

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Водночас The Wall Street Journal уже відкрито пише про таємні домовленості між оточенням Трампа та Путіним. Європа і Київ справедливо б'ють на сполох. Проте головна дипломатка ЄС Кая Каллас чітко наголосила: архітектура безпеки вже існує, вона працює через НАТО і Євросоюз, і в Путіна немає жодного права вето на ці процеси.

Економічна прірва та бунт силовиків у Росії

Показово, що весь цей геополітичний шантаж лунає на тлі катастрофічних внутрішніх проблем самої Росії. Якщо зняти рожеві окуляри пропаганди й поглянути на виступи російських чиновників у Раді Федерації, відкривається приголомшлива картина.

Очільник їхнього МВС Колокольцев б'є на сполох: некомплект особового складу поліції сягнув рекордних 212 тисяч осіб. Силовики скаржаться на мізерні зарплати й колосальне навантаження через зростання протестних настроїв. Якщо їм терміново не дати грошей, захищати Путіна та його губернаторів від власного народу буде просто нікому.

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Економіка тріщить по всіх швах. Голова Нацбанку Набіулліна та керівник банку ВТБ Костін прямим текстом вимагають припинити субсидувати збитковий бізнес кремлівських олігархів.

Лише вугільна галузь від початку року зазнала 179 мільярдів рублів збитків, а прибутковими лишилися трохи більше третини підприємств. За офіційними даними Мінфіну Росії, діра в бюджеті вже досягла 5,23 трильйона рублів. Нафтові доходи падають, грошей на війну катастрофічно бракує, і Путіна цікавить лише одне – втриматися при владі будь-якою ціною.

Новий план терору від безсилля

Усі ці провали на фронті, крах ППО та економічна безпорадність штовхають Кремль до абсолютно людожерських рішень.

За інформацією Головного управління розвідки України, росіяни планують влаштувати нам новий Голодомор. Ворог готує прицільні удари по сільськогосподарських підприємствах, елеваторах, складах зерна, олійницях, молокозаводах і м'ясокомбінатах. Їхня мета – позбавити українців їжі.

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Як влучно натякнув Володимир Зеленський, єдиний спосіб зупинити це безумство – остаточна ліквідація кремлівського ватажка. Натомість диктатора досі хтось жаліє та захищає за кулісами. Якщо західні партнери хочуть бачити реальність, а не жити в ілюзіях Москви, вони мають припинити тиснути на Україну й нарешті надати зброю, здатну знищити терористичний режим раз і назавжди.