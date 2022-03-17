Олаф Шольц додав, що доля народу України зворушує всіх. Країни Європи намагаються фінансово підтримати державу й продовжуватимуть це робити. Канцлер Німеччини зробив заяву 17 березня.

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"Сьогодні вранці (17 березня – 24 канал) президент України Зеленський вражаюче виступив у німецькому Бундестазі. Ми стоїмо на боці України. І ми також зворушені долями багатьох молодих росіян, яких їхнє керівництво посилає на безглузду війну проти власних сусідів. Важливо, що про долю цих молодих людей знають і в Росії. Усі в Росії повинні знати, що президент Путін несе виняткову відповідальність за їх смерть", – зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини наголосив, що Україну надалі підтримуватимуть фінансово та надаватимуть гуманітарну допомогу, військову техніку тощо. Свій внесок робить і Німеччина.

"Ми вже прийняли багато рішень всередині НАТО, щоб активно підтримувати наших східних союзників у цій ситуації", – додав Шольц.

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