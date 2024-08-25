У відео напрацьована велика кількість сенсів, наративів, історій або речей, які є спільними між українцями. Творець та ведучий лейт-найт шоу "20:23", актор і комік Євген Янович розповів 24 Каналу, що саме на них ми маємо акцентувати, щоб об'єднуватися.

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Як виникла ідея відео

Українці вміють об'єднуватися і постійно це доводять. Часто для цього потрібні лише дрібнички, такі як борщ, "Євробачення", меми, українські спортсмени – все це одні з тих речей, за які ми любимо Україну.

Мені здається, це якийсь феномен, тому що ці речі нас об'єднують. Мені хочеться, щоб ніхто не забував, що інших таких у світі ви не знайдете. Тільки важливо залишатися зі спільною метою, єдиними, хоча цей й не скасовує наших внутрішніх проблем,

– розповів Євген Янович.

Попри все, нашим головним завданням є перемогти Росію, повністю відбитися від посягань країни-агресорки, а вже потім розв'язувати низку інших проблем. Українцям настільки сподобалось відео, що станом на вечір 24 серпня воно зібрало в інстаграмі приблизно 20 мільйонів охоплення та 500 000 лайків.

Мені здається, у той момент (виникнення ідеї – 24 Канал) я читав книжку Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Вона ніяк не пов'язана з темою цього відео, але коли ти багато читаєш, надивлюєшся, тобі приходить щось в голову. Тому я хотів зробити щось таке, що буде відгукуватися і буде хорошим,

– пояснив творець.

Він додав, що останнім часом резонанс викликають тільки скандали, тому була мета показати, що зачепити людей зможе і щось хороше, приємне, тепле. Така ідея переросла у відео, яке з самого початку мало закінчуватися 33 причиною, чому ми любимо Україну.

"У відео є Паша Петриченко – це військовий, який, на жаль, загинув весною 2024 року. Це була дуже світла людина, яка написали петицію про заборону онлайн-казино, створила прекрасну групу "Бандейка", яка робить величезні донати та об'єднала дуже багато людей", – зауважив Янович.