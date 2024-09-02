Водночас перед цим ще виступить у Лас-Вегасі. Співачка пояснила, чому прийняла рішення піти зі сцени на невизначений період.

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За словами Адель, їй потрібен відпочинок. Вона хоче "пожити своїм новим життям".

Я не бачитимуся з вами дуже довго, але я постійно згадуватиму про ці концерти. Вони назавжди у моєму серці. Це було дивовижно. Мені просто потрібен відпочинок. Я провела останні сім років, будуючи нове життя для себе, і я хочу жити цим зараз,

– сказала знаменитість.

Нагадаємо, під час одного зі своїх концертів у Німеччині виконавиця підтвердила, що виходить заміж. Як відомо, її обранець – спортивний агент Річ Пол.