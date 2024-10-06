У програмі "Неймовірна правда про зірок" Сеітаблаєв поділився, що нарешті знайшов себе. Крім того, режисер зазначив, що наразі подружнє життя – точно не для нього.

До слова Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чому розлучився з дружиною і не спілкується з молодшою донькою

Річ у тім, що влітку цього року стало відомо, що Ахтем Сеітаблаєв розійшовся з Мар'яною Боцвинюк. Дівчина на 20 років молодша за режисера. Деякий час пара переживала кризу у стосунках.

Я не хочу більше потрапляти у таку ситуацію. В ситуацію, коли ти помиляєшся. Я переслідую одну ціль, а пані, напевно, – зовсім іншу. Тому в певний момент це не сходиться. Ти розумієш, що ви не можете продовжувати далі бути разом, тому що абсолютно різні,

– зізнався Ахтем.

Сеітаблаєв також поділився, що йому пишуть прихильниці. Однак розповів, що інтимні фотографії не надсилають. Режисер каже, що це добре, адже він дуже жорстко до такого ставиться. Ахтем, крім того, зізнався, що не проти, коли дівчата проявляють ініціативу.

Я вважаю, що це цілком нормально, якщо дві людини хочуть зустрітися. Не так важливо, хто виступає ініціатором. Найголовніше, щоб після першого побачення захотілося зустрітися цим обидвом людям знову, щоб було цікаво, щоб було довірливо, щоб було тепло, щоб було чесно,

– висловився Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв про особисте життя: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва