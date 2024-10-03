Про те, що тата вже немає в живих, Ахтем розповів в інтерв'ю для OBOZ.UA. Режисер зізнався, що пропонував батькам виїхати, коли Росія окупувала Крим, але вони відмовилися.

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Звісно, я пропонував батькам, яких вже, на жаль, немає, виїхати. Вони відповідали: "Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони". Моя мама – актриса, але ніколи не працювала за фахом. Я її знімав у своїй картині "Хайтарма" – це була її перша роль. Вона мені довіряла як режисеру, вже на той момент вірила, що її син професіонал,

– поділився Сеітаблаєв.

Що відомо про родину Ахтема Сеітаблаєва