Про те, що тата вже немає в живих, Ахтем розповів в інтерв'ю для OBOZ.UA. Режисер зізнався, що пропонував батькам виїхати, коли Росія окупувала Крим, але вони відмовилися.
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Звісно, я пропонував батькам, яких вже, на жаль, немає, виїхати. Вони відповідали: "Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони". Моя мама – актриса, але ніколи не працювала за фахом. Я її знімав у своїй картині "Хайтарма" – це була її перша роль. Вона мені довіряла як режисеру, вже на той момент вірила, що її син професіонал,
– поділився Сеітаблаєв.
Що відомо про родину Ахтема Сеітаблаєва
- Нагадаємо, що у липні 2021 році стало відомо, що у Криму померла мама Ахтема Сеітаблаєва. Субіє Налбантова. Вона була письменницею, педагогинею, акторкою, співачкою та ведучою.
- Згодом Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров трошки розповів про Субіє Налбантова та її родину. Він написав, що сім'я жінки була депортована з Криму 18 травня 1944 року. До 1955 року вони перебували у спецпоселенні в Марійській АРС.
- Потім сім'я переїхала в Таджикистан. Субіє Налбантова любила співати, тому вступила в гурток, який створив її брат. Жінка закінчила навчання у Ленінабадському музучилищі та вступила до Ташкентського театрального інституту. Сім'я матері Сеітаблаєва повернулася в Крим у 1990 році.
- Субіж Налбантова викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури, працювала у в кримськотатарській редакції ДТРК "Крим" і зробила дитячу телепередачу "Мерабан'из, балалар".