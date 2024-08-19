Ярослав Шахторін розповів, що після виходу нового закону про мобілізацію, оновив дані. Хоч не всі військовозобов'язані пішли на цей крок.
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Так, з цим новим законом. Ну скільки там за статистикою 6 млн, приблизно 6 мільйонів оновили з 11 мільйонів. Так собі, звичайно, що десь "засіялися" інші, – висловився актор.
Аліна Доротюк зауважила, що багато чоловіків зараз бояться мобілізації. На це Ярослав відповів, що і він у списку таких, хоч від ТЦК не ховається.
Я тут, я не ховаюся, ось, тримайте. Я розумію, є противники цієї штуки, є люди, які за, думки різні. Але зрештою, так, я оновився. Дуже хотілося б, щоб ці страшні часи були позаду, але ми живемо у моменті та маємо робити все, щоб це закінчилося,
– сказав Ярослав Шахторін.
Інтерв'ю з Ярославом Шахторіним та Таїсією Хвостовою: дивіться відео онлайн
Раніше про мобілізацію висловлювався інший український актор, Максим Самчик. Він розповів, що вже готується до служби та вивчає професію оператора дронів.