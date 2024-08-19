Ярослав Шахторін розповів, що після виходу нового закону про мобілізацію, оновив дані. Хоч не всі військовозобов'язані пішли на цей крок.

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Так, з цим новим законом. Ну скільки там за статистикою 6 млн, приблизно 6 мільйонів оновили з 11 мільйонів. Так собі, звичайно, що десь "засіялися" інші, – висловився актор.

Аліна Доротюк зауважила, що багато чоловіків зараз бояться мобілізації. На це Ярослав відповів, що і він у списку таких, хоч від ТЦК не ховається.

Я тут, я не ховаюся, ось, тримайте. Я розумію, є противники цієї штуки, є люди, які за, думки різні. Але зрештою, так, я оновився. Дуже хотілося б, щоб ці страшні часи були позаду, але ми живемо у моменті та маємо робити все, щоб це закінчилося,

– сказав Ярослав Шахторін.

Інтерв'ю з Ярославом Шахторіним та Таїсією Хвостовою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Ярослав Шахторін – зірка українських серіалів "Люся Інтерн", "Виклик" та "Жіночий лікар. Нове життя".

Раніше про мобілізацію висловлювався інший український актор, Максим Самчик. Він розповів, що вже готується до служби та вивчає професію оператора дронів.