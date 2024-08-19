Водночас він сказав, чи вважає артистів кориснішими в тилу, ніж на полі бою. За словами Геннадія, у кожної людини своя історія.

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Для нього найголовніше, щоб зірки долучалися до допомоги військовим та робили все задля перемоги України у війні. Актор впевнений, що волонтерство, збори коштів і заохочення своєї аудиторії до підтримки армії – чудова альтернатива службі на фронті.

Як часто буває, один дивиться – куди б звалити або якісь дивіденди у воєнний час отримати, орден пробити тощо. Це все віддаляє перемогу. А коли всі дивляться в один бік, цей шлях долається значно швидше. Якщо є хлопці фізично розвинені, в яких є бажання робити найважчу і найпотрібнішу роботу, то честь їм і хвала,

– зазначив Попенко.

Також ведучий зазначив, що за час війни розчарувався у більшості зірок. На думку Геннадія, українці, які продовжують говорити про втікачів, лише додають їм популярності. Однак, є зірки, якими актор щиро захоплюється. Серед них: Олег Сенцов, Андрій Федінчик та Володимир Ращук. Попенко вражений сміливістю своїх колег, які теж доєдналися до ЗСУ, та вдячний їм за роботу.

Про розчарування в колегах не хочу говорити, бо не хочеться згадувати цих людей. У мене багато розчарувань. Я вважаю так: якщо людини немає, то і слава Богу. Вона себе показала і соціум зробив висновки. Важливо після всього ставити певні маркери: хто українець, а хто під великим питанням,

– наголосив Геннадій.

Нагадаємо, Попенко наразі служить у "Культурному Десанті", а раніше був у складі 59-ї окремої механізованої бригади. За словами ведучого, він захоплений своїм підрозділом, оскільки той складається з військових-колишніх артистів