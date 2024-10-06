Днями Alekseev (Микита Алєксєєв) випустив новий трек, який зробив у незвичному для себе стилі. Нестандартну прем'єру та особисте життя він прокоментував у програмі "Міністерство прем'єр" на M1 music.

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Музикант поділився, що зміни у творчості та його іміджі пов'язані з його теперішнім станом. Alekseev загадково розповів, що відбувається в особистому житті.

Знаєте, плинність нашого життя вона нескінченна і постійно щось змінюється. Так сталося, що я находжуся на тому етапі, коли дуже багато різних змін в моїй особистій долі. Не знаю, як все буде далі,

– сказав артист.

Особисте життя Alekseev

Фани підозрюють, що Alekseev розійшовся з росіянкою Уляною Синецькою, з якою був у стосунках з 2019 року. Дівчина була солісткою гурту "ВІА Гра". Повномасштабна війна застала її в Європі, та згодом Уляна приїхала до виконавця. Тоді Микита розповідав, що поставив дівчину на облік у СБУ.

Останнім часом Alekseev виходить на публіку з гумористкою Дашею Кубік. Їх бачили разом улітку. Спільні фото підігріли чутки про те, що співак розірвав попередні стосунки та закрутив новий роман. Нова заява артиста теж може про це свідчити.