Аліна Гросу вже поділилася враженнями від нової посади у своєму інстаграмі. Крім того, вона подякувала мерові Нью-Йорка та його команді за запрошення на звану вечерю. Про те, що співачка представлятиме українську культуру у найбільшому місті США, стало відомо під час одного з її концертів в рамках туру.

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Для мене велика честь бути частиною цієї події. І я з великим задоволенням представляла нашу країну на цьому вечорі, а також продовжу це робити й далі,

– написала Аліна Гросу.

Що відомо про діяльність Аліни Гросу в Америці