Аліна Гросу вже поділилася враженнями від нової посади у своєму інстаграмі. Крім того, вона подякувала мерові Нью-Йорка та його команді за запрошення на звану вечерю. Про те, що співачка представлятиме українську культуру у найбільшому місті США, стало відомо під час одного з її концертів в рамках туру.
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Для мене велика честь бути частиною цієї події. І я з великим задоволенням представляла нашу країну на цьому вечорі, а також продовжу це робити й далі,
– написала Аліна Гросу.
Що відомо про діяльність Аліни Гросу в Америці
- Днями Аліна Гросу повідомила, що повернулася зі свого туру Сполученими Штатами Америки. Вона поділилася, що було багато перельотів, репетицій та безсонних ночей, аби вдало підготуватися до концертів. Під час цих гастролів співачка також збирала кошти на допомогу Україні.
- Виступи Аліни Гросу проходили у Чикаго, Маямі, Сіетлі та Нью-Йорку. Вона зізналася, що зустріла у цьому турі чудових людей та побачилася з близькими друзями. Артистка розповіла, що була рада знайти українців на іншому куточку світу та не відмовляла прихильникам у фотографіях.