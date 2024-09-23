До того ж він зізнався, кого з українських артистів вважає крутими. Про це Бородін розповів у проєкті "Муз_Тренд".

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Так, Максим поділився, що йому не імпонує творчість Винника.

Для мене його музика дуже поверхнева, дуже нещира. Мені шкода, що люди можуть слухати мене і Винника. Я не хотів би бути із Винником в одній ніші,

– зазначив виконавець.

Водночас він додав, що захоплюється творчістю Святослава Вакарчука та Валерія Харчишина.

Інтерв'ю з Максом Бородіним: дивіться відео онлайн

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