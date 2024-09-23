До того ж він зізнався, кого з українських артистів вважає крутими. Про це Бородін розповів у проєкті "Муз_Тренд".
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Так, Максим поділився, що йому не імпонує творчість Винника.
Для мене його музика дуже поверхнева, дуже нещира. Мені шкода, що люди можуть слухати мене і Винника. Я не хотів би бути із Винником в одній ніші,
– зазначив виконавець.
Водночас він додав, що захоплюється творчістю Святослава Вакарчука та Валерія Харчишина.
Інтерв'ю з Максом Бородіним: дивіться відео онлайн
Що відомо про Олега Винника зараз
- Після 2,5-річної перерви співак повернувся в український медіапростір.
- Він оновив свою команду, створив нову сторінку у соціальних мережах та презентував новий сингл.
- Крім того, Винник оголосив, що готується до світового туру.