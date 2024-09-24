Ба більше, у МЗС кажуть, що їм не відомо, звідки взагалі з'явилася інформація про "дипломатичну посаду в Нью-Йорку" для Гросу.

Раніше Аліна Гросу виправдалась через відео з танцями, яке опублікувала у день удару по "Охматдиту"

Гросу каже, що вона – "офіційний представник культури"

Все почалося з того, що у своєму інстаграмі Гросу поділилася: вона відвідала приватний захід у будинку мера Нью-Йорка. Його організували на підтримку України. "Дивовижний захід. І я була щаслива стати його частиною. Познайомитися, бути дуже тепло прийнятою всіма і особливо запрошеною, щоб представляти нашу країну", – ділилася враженнями співачка.

Далі Гросу опублікувала сторіс, в якому стверджує, що стала "офіційним представником культури в Нью-Йорку". У співачки пояснювали, що про це нібито оголосила представниця ООН.



Співачка показала момент, де її нібито оголосили "офіційним представником" / Скриншот

Як прокоментували у МЗС

У коментарі 24 Каналу в Міністерстві закордонних справ зазначили: враховуючи резонанс цієї інформації в ЗМІ, повинні офіційно все роз'яснити.

Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій,

– підкреслили у повідомленні.

Тож що саме мала на увазі співачка, коли ділилася новиною – наразі залишається загадкою. Але трактувати вищезгадану інформацію як те, що Гросу "отримала офіційну дипломатичну посаду" – неправильно.