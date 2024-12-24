У рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" акторка серіалу "Зв'язок" Аліна Кошарна розповіла про своє найкраще святкування. Спогадами з дитинства вона поділилася з редакцією 24 Каналу.

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Аліна Кошарна пригадала, що її найкраще Різдво було у дитинстві. Дівчина обожнювала це свято, адже на вулиці, де вона жила, його дійсно святкували.

В мене було багато друзів, з якими ми готувалися до Різдва, вчили колядки, робили гарні посохи у вигляді сонця та місяця. Мій тато нам допомагав, він шукав у себе в гаражі все необхідне, а мама допомагала ці посохи прикрашати. І потім ми йшли до всіх сусідів! Пам’ятаю, як за колядку нам подарували залізну гривню, на той момент це було вау!,

– поділилася Кошарна.

Аліна Кошарна / Фото Новий канал

За словами акторки серіалу "Зв'язок", навіть батьки здивувалися, коли діти отримали залізну гривню. Аліна зізналася, що ще довго тримала подарунок у шухляді, оскільки для неї це була особиста перемога.

"А ще завжди з мамою робили кутю, прикрашали стіл і збиралися всією родиною. Тому це свято особливе для мене, бо дуже затишне та сімейне!", – додала Аліна Кошарна.