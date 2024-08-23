Співак був у складі дуету "ДіО.фільми" разом з Володимиром Дантесом. Днями Вадим зізнався, чи підтримує зв'язок з ексколегою.

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За словами Шаманської, вона познайомилася з Олійником ще під час роботи на телеканалі. Тоді Аліна взяла інтерв'ю у виконавця та навіть не підозрювала, що згодом артист запросить її на побачення.

Приходжу я до нього на знімання. У нас взагалі не було жодного флірту, але після знімань він попросив у мене номер телефону. Одразу ввечері він мені написав і запросив на побачення. Я погодилася. Якби в мене запитали, з ким був найкращий поцілунок у житті, це був Вадим Олійник,

– зізналася Шаманська.

Після кількох зустрічей зірки почали будувати стосунки. Пара разом ходила до кінотеатрів, ресторанів та на вечірки. Аліна запевнила, що Вадим не зробив їй нічого поганого, але закохані вирішили розійтися. Причиною розриву стала кісточка на нозі Шаманської – головний комплекс ведучої, якого вона вже позбулася.

Я хотіла близькості, я була готова, але я цього не робила, бо в мене була кісточка на нозі. Це в мене була кісточка, яка називалась халюс вальгус. Я настільки соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого була закохана, з яким ми вже тривалий час зустрічалися, бо мені було соромно,

– розповіла блогерка.

Аліна Шаманська про стосунки з Олійником: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Аліна Шаманська протягом семи років перебувала у шлюбі з гумористом Русланом Ханумаком. У березні 2024 року пара розлучилася. Зірки разом виховують сина Артура.