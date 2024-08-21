Одного разу жінка відпочивала у закладі, коли до неї підійшов 29-річний хлопець. Він поцікавився віком Христини, яка згодом повідомила, що їй 37.

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За словами Горняк, їй подобалося спілкуватися з чоловіком, але для неї той був занадто молодим. Під час наступних розмов вони обговорювали романтичні стосунки та різницю у віці пари.

Ми продовжували переписуватися всі дні, зустрілися ще на пляжі потім. Я кажу йому: "Тобі точно потрібна дівчина молодша, я вже мілфа точно для тебе". А він мені такий: "Та в нас усього різниця два роки. Тобі 27, мені 29!

– поділилася блогерка.



Горняк про спілкування з молодшим чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тоді інфлюєнсерка зрозуміла, що більшості чоловікам складно вгадати її справжній вік. Вона жартома додала, що їй варто змінити паспорт.

"От це кайф. Дай Боже, у 57 теж так!" – написала вона.



Христина Горняк розповіла про нове знайомство / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, днями Христина Горняк відповіла на закиди, що Володимир Остапчук розлучився з нею через безплідність. Користувачі припустили, що блогерка не може народити через вік. Інфлюєнсерка поставила хейтерів на місце, запевнивши, що підтримує ідею відкладеного материнства.