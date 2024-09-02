Зауважимо, за час великої війни Шаманська декілька разів навідувалася в столицю, а от її син – ні. Відтак, відео, де хлопець вперше за три роки ступає на українську землю, розчулило мережу.

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Так, у ролику видно, який Артур щасливий від того, що повернувся в Україну. Особливо зворушливим був момент, коли хлопчик ліг на землю.

Ти вдома! Це українська трава, синочок. Вже немає надписів англійською, все – українською. Я тебе вітаю, моє коханнячко. Я тебе вітаю в Україні,

– сказала зіркова матуся у відео.

Цей ролик розчулив до сліз зіркових друзів Аліни Шаманської та її підписників.

"Боже, так плачу від щастя за вас";

Інна Мірошниченко : "Я розплакалась. Згадала, як сама цілувала з дітьми брудну траву обабіч траси десь біля кордону. Така рідна, найкраща трава. Вітаємо на рідній землі";

: "Я розплакалась. Згадала, як сама цілувала з дітьми брудну траву обабіч траси десь біля кордону. Така рідна, найкраща трава. Вітаємо на рідній землі"; "Боже мій. Я просто реву. Мурахи по шкірі. Які круті емоції в Артурчика";

Віталій Козловський: "Без сліз на це неможливо дивитись";

"Без сліз на це неможливо дивитись"; Наталія Литвин: "Плачу";

"Плачу"; "Які емоції, щирі та справжні".

Зауважимо, поки Аліна Шаманська не розсекретила, чи назавжди вони з сином приїхали до України, чи, можливо, поїдуть знову у США.