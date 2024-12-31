Люди обурюються, що дівчина, яка транслює неправильні меседжі під час війни, пройшла аж до фіналу. Дехто з користувачів зазначає, що до початку проєкту Анастасія вела свій телеграм-канал російською, пише Show 24.

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Частина відео з Анастасією Юзьвак, яка віруситься у мережі, ймовірно, з прямого ефіру, який фіналістка вела раніше зі ще однією дівчиною. Спілкуються вони російською мовою, присутня й нецензурна лексика.

Нижче подаємо діалог дівчат в оригіналі:

Анастасія: Виктор. Бл*я, я не хочу украИнцев.

Співрозмовниця: Я не думаю, что он. Не обязательно. From Sweden (зі Швеції – 24 Канал).

Анастасія: А, окей. Да нет. Убивает животных. Ху*ня.

Співрозмовниця: П*дор.

Можливо, дівчата сиділи на якомусь сайті знайомств, тому й обговорювали чоловіків.

Також Анастасія взагалі не є в контексті війни, має духовного наставника з Росії, якого називає "людиною світу, яка не зашорена культурами та націями",

– написала одна з користувачок, яка поширила відео з Юзьвак.

Багато людей у коментарях обурюються через слова фіналістки "Холостяка-13". Інші ж підкреслюють, що вони можуть бути вирвані з контексту, адже відео не опублікували повністю.

Коментарі під роликом з Анастасією у твіттері та тіктоці: гортайте карусель

Реакція Анастасії Юзьвак на відео, яке обговорюють у мережі

Редакція Show 24 звернулася до Анастасії Юзьвак за коментарем щодо відео, яке зараз обговорюється. Фіналістка "Холостяка-13" відповіла, що згодом прокоментує все в сторіс та опублікує повний ролик.

Мені немає чого приховувати. В моєму тіктоці вже є частина відео. Чекайте другу. Люди вирізали те, що їм потрібно для великих переглядів та реакцій,

– висловилася тарологиня.

Анастасія Юзьвак прокоментувала ситуацію / Скриншот з інстаграму

Олександр Терен також відреагував на скандал

Варто зазначити, що деякі українці висунули претензії й головному героєві 13 сезону "Холостяка" Олександру Терену. Люди стверджують, що відповідальність є і на ньому.

Любителька росіян, комуністів і людина світу пройшла аж до фіналу. Ви це бачили й залишали її. Її публічність – це ваша відповідальність. Ви дали їй популярність і авдиторію. Тепер вона вже на цю авдиторію розповсюджує неправильні меседжі. Розчарована у вас,

– написала одна з користувачок.

Військовослужбовець зазначив, що не несе відповідальності за думки чи дії інших людей. Однак Олександр зізнався, що ситуація з Анастасією його також засмутила.

Деякі факти я побачив лише вже під час трансляції шоу або після його закінчення, вони також не просто засмутили мене, але і шокували. Подібна позиція учасниці зовсім не близька мені, і я ніколи її не розділяв, знаючи б цю інформацію під час зйомок, моя поведінка була б зовсім іншою,

– відповів Терен.

Олександр Терен прокоментував ситуацію з Анастасією / Скриншот з інстаграму

Крім того, Олександр Терен додав, що не бачив жодної учасниці до проєкту, окрім арттерапевтки Вероніки Дорошко, тому й не знав інформації про них. Про все він дізнавався вже на побаченнях під час реаліті.

Під час трансляції проєкту я для себе відкривав інші сторони дівчат, але в цей момент я вже не міг впливати та змінювати свої рішення в минулому,

– висловився головний герой "Холостяка-13".

Олександр Терен висловився про скандал з фіналісткою "Холостяка-13" / Скриншот з інстаграму

Варто зазначити, що чимало давніших дописів у телеграм-каналі Анастасії Юзьвак відредаговані, але невідомо, чи вони раніше були російською мовою, про це стверджують лише деякі користувачі у мережі. До речі, можна знайти й посилання на російські сайти, а також скриншоти російською мовою.

Редакція Show 24 наразі чекає на повне відео та більш детальне роз'яснення Анастасії Юзьвак.