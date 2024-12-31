Люди обурюються, що дівчина, яка транслює неправильні меседжі під час війни, пройшла аж до фіналу. Дехто з користувачів зазначає, що до початку проєкту Анастасія вела свій телеграм-канал російською, пише Show 24.
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Частина відео з Анастасією Юзьвак, яка віруситься у мережі, ймовірно, з прямого ефіру, який фіналістка вела раніше зі ще однією дівчиною. Спілкуються вони російською мовою, присутня й нецензурна лексика.
Нижче подаємо діалог дівчат в оригіналі:
Анастасія: Виктор. Бл*я, я не хочу украИнцев.
Співрозмовниця: Я не думаю, что он. Не обязательно. From Sweden (зі Швеції – 24 Канал).
Анастасія: А, окей. Да нет. Убивает животных. Ху*ня.
Співрозмовниця: П*дор.
Можливо, дівчата сиділи на якомусь сайті знайомств, тому й обговорювали чоловіків.
Також Анастасія взагалі не є в контексті війни, має духовного наставника з Росії, якого називає "людиною світу, яка не зашорена культурами та націями",
– написала одна з користувачок, яка поширила відео з Юзьвак.
Багато людей у коментарях обурюються через слова фіналістки "Холостяка-13". Інші ж підкреслюють, що вони можуть бути вирвані з контексту, адже відео не опублікували повністю.
Коментарі під роликом з Анастасією у твіттері та тіктоці: гортайте карусель
Реакція Анастасії Юзьвак на відео, яке обговорюють у мережі
Редакція Show 24 звернулася до Анастасії Юзьвак за коментарем щодо відео, яке зараз обговорюється. Фіналістка "Холостяка-13" відповіла, що згодом прокоментує все в сторіс та опублікує повний ролик.
Мені немає чого приховувати. В моєму тіктоці вже є частина відео. Чекайте другу. Люди вирізали те, що їм потрібно для великих переглядів та реакцій,
– висловилася тарологиня.
Анастасія Юзьвак прокоментувала ситуацію / Скриншот з інстаграму
Олександр Терен також відреагував на скандал
Варто зазначити, що деякі українці висунули претензії й головному героєві 13 сезону "Холостяка" Олександру Терену. Люди стверджують, що відповідальність є і на ньому.
Любителька росіян, комуністів і людина світу пройшла аж до фіналу. Ви це бачили й залишали її. Її публічність – це ваша відповідальність. Ви дали їй популярність і авдиторію. Тепер вона вже на цю авдиторію розповсюджує неправильні меседжі. Розчарована у вас,
– написала одна з користувачок.
Військовослужбовець зазначив, що не несе відповідальності за думки чи дії інших людей. Однак Олександр зізнався, що ситуація з Анастасією його також засмутила.
Деякі факти я побачив лише вже під час трансляції шоу або після його закінчення, вони також не просто засмутили мене, але і шокували. Подібна позиція учасниці зовсім не близька мені, і я ніколи її не розділяв, знаючи б цю інформацію під час зйомок, моя поведінка була б зовсім іншою,
– відповів Терен.
Олександр Терен прокоментував ситуацію з Анастасією / Скриншот з інстаграму
Крім того, Олександр Терен додав, що не бачив жодної учасниці до проєкту, окрім арттерапевтки Вероніки Дорошко, тому й не знав інформації про них. Про все він дізнавався вже на побаченнях під час реаліті.
Під час трансляції проєкту я для себе відкривав інші сторони дівчат, але в цей момент я вже не міг впливати та змінювати свої рішення в минулому,
– висловився головний герой "Холостяка-13".
Олександр Терен висловився про скандал з фіналісткою "Холостяка-13" / Скриншот з інстаграму
Варто зазначити, що чимало давніших дописів у телеграм-каналі Анастасії Юзьвак відредаговані, але невідомо, чи вони раніше були російською мовою, про це стверджують лише деякі користувачі у мережі. До речі, можна знайти й посилання на російські сайти, а також скриншоти російською мовою.
Редакція Show 24 наразі чекає на повне відео та більш детальне роз'яснення Анастасії Юзьвак.