Тарологиня пригадала, що під час фінального моменту була дуже спокійна, адже такою вона є за природою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Юзьвак.

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І, дивлячись в очі Олександра, я бачила такий захват. І я знала, що я йому дуже подобаюсь. І він мені подобався. Наші стосунки дуже гарно розвивалися, хоча на екрані ви могли бачити зовсім лімітовану картинку того, що було в реальності. Я вам це розкажу пізніше. Але те, що я не отримала троянду, для мене з одного боку було несподіванкою, а з другого – очікувано. І не знаю, чи варто говорити чому,

– висловилася Анастасія.

Фіналістка зауважила, що на екрані транслювали її образ "сексуальності". Тож, за словами Анастасії Юзьвак, лише одиниці могли усвідомити глибину її посилу. Вона додала, що не лише сексуальність була між нею і Тереном.

Анастасія Юзьвак про фінал "Холостяка-13": дивіться відео

Тарологиня зізналася, що в очах головного героя все було видно: і на побачення, і на останній церемонії.

Тут питання в іншому. Чи поміщався мій "образ" в рамки того, що найбільш бажане зараз для українського народу?,

– написала фіналістка.

Анастасія Юзьвак про вибір Олександр Терена на фіналі / Скриншот з інстаграму

Анастасія впевнена, що її свідома аудиторія "розуміє відповідь на попереднє питання". Крім того, дівчина пригадала, що їй було боляче, коли Олександр вирішив попрощатися.

Бо я вважаю, що на рішення Олександра повпливали якісь зовнішні сили. І мені просто було боляче, що він піддався їм більше. Напевно, просто для нього важливо щось інше. І тому я повелася під час фіналу просто лояльно. Я сказала: "Окей, залишімося друзями". Я знаю, що між нами був цей зв'язок,

– розповіла Анастасія Юзьвак.

Фіналістка "Холостяка-13" про вибір Терена: дивіться відео

Нагадаємо, що наступного тижня глядачі побачать фінальне пост-шоу 13 сезону "Холостяка". Вони дізнаються, чи разом Олександр Терен та Інна Бєлєнь після проєкту, та як склалися долі інших учасників реаліті.