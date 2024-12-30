Інна Бєлєнь розповіла, що найскладнішим періодом участі в шоу "Холостяк" для неї став ініціативний тиждень у Східниці. Тоді у багатьох дівчат були побачення з Олександром Тереном, пише 24 Канал з посиланням на СТБ.

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Я почула багато деталей з історій інших дівчат, які просто не хотіла знати. Ця інформація стала для мене емоційно важкою, нерви здавали, адже я не могла обговорити це ні з дівчатами, ні з Олександром. Хотілося висловити свої почуття, але не було можливості,

– зізналась переможниця проєкту.

Інна розповіла, що останньою краплею для неї було побачити Олександра в басейні з Настею Анісімовою. Тоді вона замислилась про те, чи варто продовжувати участь у шоу "Холостяк".

"У тому стані я написала записку, куди виплеснула всі емоції. Але зранку, коли прокинулася, відчула полегшення. Всі мої почуття залишилися на папері, і я заспокоїлася. Добре, що ця записка так і не потрапила нікому в руки – це був мій особистий спосіб пережити цей момент і рухатися далі", – поділилась дівчина.

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