Ексклюзивно для 24 Каналу Анатолій Анатоліч розповів про те, у якому році святкування Різдва було для нього найкращим. Шоумен поділився, що в Кривому Розі, звідки він родом, не було особливих різдвяних традицій. Та він сподівається, що вони з'являться вже в його дітей.

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Історія найкращого Різдва Анатолія Анатоліча

Анатолій Анатоліч пригадав, що найкраще Різдво у його сім'ї було у 2022 році – у перший рік повномасштабної війни. Той день запам'ятався ведучому тому, що всі дуже цінували те тепло й надію.

Якщо на початку року ми навіть не могли уявити, що знову відчуємо радість дрібничок, зберемося разом і святкуватимемо, то це Різдво стало особливим. Воно було наповнене теплом і надією, які ми всі тоді так цінували. Ці моменти назавжди залишаться в моїй пам'яті,

– розповів шоумен.



Анатолій Анатоліч / Фото пресслужби

Чи є улюблена страва в Анатолія Анатоліча на Різдво

Анатолій Анатоліч розповів, що їхня особлива сімейна традиція на Різдво – експериментувати та пробувати щось нове. Тому у них немає конкретних традиційних різдвяних страв.

"У нас немає особливих традиційних страв для святкового столу. На Різдво можемо їсти навіть суші – головне, щоб це приносило радість. Ми любимо експериментувати з різноманітністю, і це, певно, теж наша особлива традиція", – зауважив Анатолій Анатоліч.