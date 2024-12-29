Ще у 2014 році "Бумбокс" відмовився від виступів у Росії та обірвав усі зв'язки з країною-агресоркою, яка щоденно вбиває українців. Хливнюк після 24 лютого 2022 року взяв до рук зброю, а під час мінометного обстрілу зазнав поранення. Як музиканту вдається поєднувати фронт і сцену та де він зараз перебуває, читайте в матеріалі Show 24.

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Шлях до "Бумбоксу"

Андрій народився у Черкасах у люблячій родині, яка завжди підтримувала сина в усіх починаннях. Хлопець навчався у спецшколі, був жертвою булінгу. Майбутній зірці дошкуляли однолітки, казавши, що він аутсайдер, другий сорт. Хливнюк доволі боляче переживав такі висловлювання у свій бік.

У 9 класі в мене були одні двійки. Тобі раптом кажуть, що ти аутсайдер, ти не такий як ми, ти другий сорт. Тобі здається що це кінець світу, ти ладен захворіти й померти. А тепер у цій школі висить мій портрет. Твій особистий результат говорить краще за тебе. Головне – не зупинятися,

– розповідав про свій досвід артист.

Андрій Хливнюк в юності / Фото з відкритих джерел

Згодом Андрій закінчив бізнес-коледж і обирав між професіями графічного дизайну та перекладачем. Та згодом хлопець зрозумів, що не хоче ні того, ні іншого.

А от за створення гурту можна подякувати акустичній гітарі, яка стала ідейною натхненницею для декількох музикантів. Хливнюк разом з Андрієм Самойло (ексучасник гурту "Тартак") орендували разом квартиру. Протягом року чоловіки навіть не починали розмови про музику, аж одного вечора Самойло купив акустичну гітару, а Хливнюк, почувши акорди, почав наспівувати слова. Так хлопці й вирішили придумати спільний гурт. До команди запросили ще Валентина Матіюка, також із гурту "Тартак". Отак через місяць у 2004 році й з'явився гурт "Бумбокс".

Андрій Хливнюк 20 років тому / Фото з інстаграм-сторіз

Перший альбом колектив випустив у 2005 році під назвою "Меломанія". До слова, його записали всього лиш за 19 годин.

Бумбокс – "Дiагноз" (Меломанія): дивіться відео онлайн

За рік вийшов і другий альбом "Family Бізнес", який в Україні отримав статус золотого, бо його продали приблизно в кількості сто тисяч екземплярів.

Бумбокс – "Хоттабыч" (альбом: "Family бізнес", 2006 ): дивіться відео онлайн

Однак колосальну популярність принесла російськомовна пісня "Вахтерам", яка вийшла влітку 2007 року. Хливнюк написав цей трек, коли повертався з побачення від коханої дівчини. Пісню навіть використали у фільмі "Красный жемчуг любви", а гурт прославився і за межами України.

Бумбокс – "Вахтерам": дивіться відео онлайн

Загалом музиканти випустили 8 студійних альбомів і записали чимало дуетів з іншими артистами. Однією з пісень колективу з потужними сенсами є "Сталеві квіти".

Бумбокс – "Сталеві квіти": дивіться відео онлайн

Особисте життя

Співак не любить ділитись інформацією приватного життя. Однак відомо, що у 2010 році він одружився з Ганною Копиловою, донькою колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна". За час подружнього життя у пари народилось двоє людей – хлопчик Іван і дівчинка Олександра.

Андрій Хливнюк з ексдружиною Ганною / Фото з фейсбуку

Сам Андрій зізнавався, що не вміє виховувати дітей, однак вони є хорошим антистресом для артиста.

Андрій Хливнюк з дітьми / Фото з інстаграму співака

У 2021 році стало відомо, що пара розлучилась, а ініціаторкою стала сама Ганна. Співак відмовився коментувати цю тему.

Згодом, в одному з інтерв'ю, модель Наталія Гоцій зізналась, що мала стосунки з Хливнюком, хоча на той момент він офіційно був ще одружений. Але як зазначає сама Гоцій, вона познайомилась зі співаком уже після того, як артист розійшовся із дружиною.

Роман протривав недовго через їхні напружені графіки роботи, але жінка зізнавалась, що вони ще можуть дати другий шанс їхньому коханню. Але чи вільне зараз серце Хливнюка – невідомо.

Повномасштабна війна та нові виклики

Ще у 2014 році Хливнюк і його команда відмовились від виступів у Росії. На початку повномасштабної війни лідер гурту "Бумбокс" доєднався до підрозділу патрульної поліції "Софія". Зараз він рахується рядовим патрульної поліції. Артист захищав Київ від окупантів, а під час мінометного обстрілу отримав поранення обличчя. Коли рана загоїлась, Андрій повернувся до служби та відправився на Схід.

Поранення Андрія Хливнюка / Колаж видання "Новинарня"

Нагадаємо, що коли співак 25 лютого 2022 року виконав на Софійській площі в Києві стрілецьку пісню "Ой, у лузі червона калина", це одномоментно підняло бойовий дух українців, а сама пісня стала символом російсько-української війни.

Що цікаво, популярний гурт Pink Floyd записав пісню та кліп "Hey Hey Rise Up" на пісню "Ой, у лузі червона калина", щоб підтримати Україну. Колектив заради такої мети зібрався разом після 28-річної перерви.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox): дивіться відео онлайн

Зараз Хливнюк поєднує дві сфери життя. Частково він з "Бумбоксом" виступає за кордоном і збирає гроші на ЗСУ, а коли повертається додому – їде на фронт виконувати бойові завдання. Хливнюк – пілот ударного дрона Punisher і командир підрозділу та двох екіпажів. До його обов'язків входить розробка стратегічних планів та виконання бойових завдань.

У лютому "Бумбокс" гастролював Європою. На одному з концертів у Гаазі Хливнюка запитали, коли він знову почне виконувати російськомовні хіти. Співак дав бурхливу відповідь на це запитання.

Та без проблем! Масове повстання, убивство лідерів Кремля, спалення нах*р того Кремля. Росіяни нанизують голови та ср*ки цих довб***бів просто на стовпи. І, будь ласка, буде все, що ви хочете,

– висловився музикант.

Цього року Андрій отримав нагороду від РНБО "Захиснику України". Її вручають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки й оборони України та за сумлінну військову службу, героїзм і професіоналізм.

Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз і чим займається лідер гурту "Бумбокс"

У липні цього року гурт "Бумбокс" став хедлайнером на фестивалі Atlas United 2024 у перший день проведення. Це був перший виступ команди в Україні за час повномасштабної війни.

У колективу є визначеність: за кордоном вони виступають з благодійною метою, а в Україні допомагають іншим і воюють. Хливнюк зізнавався, коли він перебуває за кордоном, то відчуває, ніби займається другорядними справами. Але музикант зауважив, що культурна робота теж є важливою.

Працювати артистом легко. Порівняно з фронтом – це ніщо. Так це втомлює, але ця перевтома ніщо порівняно з тим, що відбувається на передовій. Специфіка моєї роботи, це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, а тільки артилерія і дрони,

– поділився захисник.

Як відомо, сьогодні "Бумбокс" перебуває з гастролями у Європі під назвою "Дронотур", який охопить одинадцять країн та сімнадцять міст. Зароблені від туру гроші будуть спрямовані на закупівлю необхідного для країни обладнання, зокрема квадрокоптерів "Мавік", генераторів, спеціалізованих антен, радіоелектронних блоків (РЕБ), безпілотників FPV та іншого життєво важливого технічного оснащення.

Нещодавно у тіктоці завірусилось відео, де у Познані (Польща) вуличний музикант виконував пісню "Твій на 100%", коли до нього підійшов невідомий чоловік в чорній олімпійці. Як виявилося, це був лідер гурту "Бумбокс", трек якого співав чоловік. Андрій Хливнюк потиснув руку артисту та пішов далі.

Минулого місяця артист відмовився від міжнародної премії імені Сергія Магнітського. Її, зокрема, вручають за заслуги у галузі журналістських розслідувань та у галузі прав людини.

Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, й рядовий Сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсона) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії,

– йдеться у дописі Хливнюка.

Крім того, лауреаткою премії стала дружина покійного Олексія Навального. На думку лідера гурту "Бумбокс", це не просто нагородження, з іншими лавреатами потрібно було б також сідати за один стіл. Ба більше, Андрій Хливнюк розповів, що на премії була не лише дружина Олексія Навального, але й інші люди, яких на Заході вважають "борцями за іншу Росію".