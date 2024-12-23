Антон народився у Луганську, який сьогодні тимчасово окупували росіяни. Коли хлопець закінчив навчання, то спершу працював діджеєм у клубі, а згодом став менеджером у єврейській агенції. Що відомо про кар'єру ведучого, що каже про повномасштабну війну та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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"Орел і решка" та власний проєкт

У 2012 році Антон переїхав до Києва і почав працювати на радіо Lounge FM. До слова, хлопець був його засновником і програмним директором. Уже через п'ять років ведучого побачили у проєкті "Орел і решка". Його співведучою стала Настя Івлєєва, яка є прибічницею російського пропагандистського режиму.

Антон Птушкін та Івлєєва / Фото з інстаграму Антона Птушкіна

Разом вони зняли 65 випусків і майже 3 сезони "Перезавантаження". У липні 2018 році Антон пішов з проєкту. Він відкрив власний ютуб-канал, який присвятив темі подорожей. Чоловік самостійно створював випуски та навіть публікував репортажі китайською та англійською мовами.

У 2020 році Володимир Зеленський нагородив Птушкіна званням "Заслужений журналіст України" за внесок у розвиток України, професіоналізм і трудові здобутки. Сам медійник вважає, що не заслужив на таку нагороду. Про це він сказав в інтерв'ю Юрію Дудю – російському журналісту.

Наприкінці 2021 року ведучий разом із ресторатором Михайлом Кацуріним відкрили спільне фуд-тревел-шоу. Чоловіки досліджували їжу в різних країнах, а сьогодні подорожують Україною, де знайомляться з місцевою кухнею та оцінюють її.

Громадянська позиція

Коли росіяни у 2014 році окупували Луганськ, Антон перевіз свою маму до столиці. У тому ж інтерв'ю для Юрія Дудя, ведучий розповів, що жінка пережила посттравматичний шок і він би не хотів, щоб вона жила під псевдовладою Донбасу.

Боляче сприйняв. Найголовніша річ це те, що я перебував у Києві в той момент, а мої мама та дідусь, який ще був живий тоді, вони перебували у Луганську. І я, перебуваючи в Києві, нічим не міг там їм допомогти. Там вже були обстріли, клали міни поряд з будинком… Це був дуже нервовий період, який би мені не хотілось згадувати,

– розповідав Антон Птушкін.

Коли 24 лютого 2022 року Росія розгорнула повномасштабну війну, медійник записав звернення до росіян, у якому розповів про події, які відбуваються в Україні, й закликав виходити на протести.

Антон Птушкін записав звернення до росіян: дивіться відео онлайн

Після цього відео у коментарях посипались звинувачення від російських пропагандистів, зокрема, вони питали, де ведучий був останні 8 років. Птушкін нагадав, що країна-агресорка забрала його дім ще у 2014 році.

"Чому я мовчав усі ці 8 років? Я не мовчав, а мандрував світом, розповідав про нього та показував його вам. Я хотів, щоб ви, як і я, побачили його. Але ще більше хотів, щоб ви самі почали мандрувати та пізнавати світ. Щоб побачили, який він різний, багатонаціональний, як в ньому люди можуть жити разом, на загальне благо. Не захоплювати чужі території з допомогою армії, а розвивати власні", – відповів Антон.

У червні 2022 року ведучий створив україномовний канал і опублікував відео українською мовою, в якому розповідав про героїв-працівників "Укрзалізниці".

Де зараз Антон Птушкін

Про особисте життя медійника нічого не відомо, адже він не підіймає цієї теми у публічній площині. За наявною інформацією, Антон не одружений, а також немає дітей.

У середині 2023 році ведучий повернувся до знімань тревел-шоу. Він опублікував відео про Карпати й пояснив, чому такий контент зараз актуальний.

Це перше тревел-відео, яке я зробив від початку повномасштабного вторгнення. Подорожі зараз не на часі. Усю мою увагу займає те, що відбувається в країні. Цей випуск не стільки про подорож, як про перезавантаження,

— зауважив блогер.

Ще одним серйозним проривом у кар'єрі журналіста став документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна". Птушкін був режисером кінокартини.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться трейлер онлайн

4 квітня фільм вийшов у прокат українських кінотеатрів. Сюжет розповідає про людей та їхніх улюбленців, які зіштовхнулись з такою проблемою як війна. Фільму "Ми, наші улюбленці та війна" вдалося обігнати у прокаті оскароносну документальну картину "20 днів у Маріуполі". Цей найкасовіший український фільм зібрав 2,1 мільйона гривень за 16 вікендів.

Стрічка Антона Птушкіна встановила іще один рекорд. Мова йде про найбільший бокс-офіс за підсумками першого дня прокату. 359 тисяч гривень – це найбільша сума для документального кіно.

Важливо зазначити й те, що блогер майже не дає інтерв'ю й пояснює таку позицію постійною зайнятістю та браком часу.