Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співака. У новому рідкісному відео Андрій розсекретив, що зараз перебуває на Херсонському напрямку. Саме та він зустрів Новий рік і свій день народження.

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Друзі, всіх зі святами зимовими. У мене день народження. Привіт з прохолодної, але нормальної Херсонщини. І це – відео подяки всім, хто написав, полайкав і привітав з днем народження. На жаль, не всім я мав змогу відповісти. Дякую вам величезне за вашу увагу і за допомогу на фонд,

– сказав Хливнюк.

Артист також наголосив, що ми й надалі маємо підтримувати українську армію, адже саме завдяки нашим захисникам можемо проживати кожен день в Україні. Зараз у фонді Андрія триває збір на закупівлю FPV-дронів.

"Збір на FPV для українського війська триває. Долучайтеся, якщо є змога така. Кращого вам року, ніж минув", – додав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк відмовився від премії імені Сергія Магнітського, лавреаткою якої стала Юлія Навальна. На думку військового, західний світ продовжує зводити росіян та українців, що є неприйнятним, адже щодня Росія вбиває нас, забирає не лише землі, а й людські життя.