Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал першої леді. На зворушливій світлині Олена Зеленська вкотре зачарувала вишуканим образом.

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На святковому фото перша леді позувала разом з чоловіком на тлі красивої ялинки, прикрашеної золотистими іграшками, та шевронів, які військові часто дарують Володимиру Зеленському.

Для святкового сімейного портрета Олена обрала лаконічну білу блузу з широкими рукавами, яку поєднала з чорним низом. Акцентом у цьому образі стало елегантне кольє та сережки. Волосся перша леді вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила звичний макіяж у нюдових тонах.

Володимир Зеленський позував поруч із дружиною у сірій сорочці з чорною вишивкою та штанах кольору хакі. Подружжя не соромиться показувати почуття на публіці, цінуючи кожну хвилину, проведену разом. На цій фотографії вони ніжно трималися за руки.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з телеграм-каналу першої леді

Як Олена Зеленська привітала українців з Новим роком

Перша леді наголосила, що кожен день 2024-го був здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає.

Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!

– написала Зеленська.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців з традиційним новорічним привітанням на тлі монумента "Батьківщини-Мати", який підсвічувався синьо-жовтими кольорами.