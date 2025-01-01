Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал першої леді. На зворушливій світлині Олена Зеленська вкотре зачарувала вишуканим образом.

Не пропустіть Сон у машині та виступ в секс-клубі: зірки відверто розповіли про курйози на корпоративах

На святковому фото перша леді позувала разом з чоловіком на тлі красивої ялинки, прикрашеної золотистими іграшками, та шевронів, які військові часто дарують Володимиру Зеленському.

Для святкового сімейного портрета Олена обрала лаконічну білу блузу з широкими рукавами, яку поєднала з чорним низом. Акцентом у цьому образі стало елегантне кольє та сережки. Волосся перша леді вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила звичний макіяж у нюдових тонах.

Володимир Зеленський позував поруч із дружиною у сірій сорочці з чорною вишивкою та штанах кольору хакі. Подружжя не соромиться показувати почуття на публіці, цінуючи кожну хвилину, проведену разом. На цій фотографії вони ніжно трималися за руки.

Олена Зеленська
Олена та Володимир Зеленські / Фото з телеграм-каналу першої леді

Як Олена Зеленська привітала українців з Новим роком

Перша леді наголосила, що кожен день 2024-го був здобутий нашими воїнами, усіма нашими людьми, кожним і кожною, хто захищає, хто працює, хто зміцнює й допомагає.

Ми, українці, знаємо, як це – не чекати, що принесе завтра, а виборювати кожен день і кожен рік свободи. І 2024-й став саме таким – здобутим і вільним. Ще одним кроком до справедливості, до чесного миру, до нашої перемоги, до життя без війни. Сили нам усім у новому році, єдності, наснаги. З новим роком життя та свободи, з нашим роком!
– написала Зеленська.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців з традиційним новорічним привітанням на тлі монумента "Батьківщини-Мати", який підсвічувався синьо-жовтими кольорами.