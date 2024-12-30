Ексклюзивно для Show 24 українські знаменитості поділилися своїми найяскравішими та найкумеднішими історіями, які трапилися з ними під час святкових виступів.

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Так, Наталка Карпа зізналася, що за час кар'єри в неї було чимало різних ситуацій на корпоративах. Зокрема, й веселих.

В одну новорічну ніч у нас було 6 чи 7 виступів. Це було неймовірно багато. Ми як почали о 10-й виступи, так о шостій чи пів на сьому ранку закінчили. Ми такі були втомлені, що коли відвезли дівчат з балету додому, від'їхавши 10 метрів від її будинку, 2 чи 3 години просто проспали в машині,

– розповіла співачка.

Музичний гурт TVORCHI поділився, що майже всі курйозні випадки, які вони можуть пригадати, так чи інакше пов'язані з людьми, які на корпоративі "жили на повну" і це було до великої війни.

Найкумеднішим випадком став виступ перед залом, повним людей похилого віку та дітей. Це було вперше, коли наша команда мала справу з такою аудиторією, і ми не знали, як це краще організувати,

– зазначив Джеффрі Кенні.

"Коли ми вийшли на сцену, частина людей вже встигли трохи випити та почали засинати прямо на своїх місцях, що виглядало досить кумедно. Водночас діти бігали по залу, танцювали та створювали неймовірний хаос", – додав Андрій.

FIINKA згадала кумедну ситуацію з періоду, коли ще не була відома на широкий загал.

В одному з закладів нас запросили як Санту і його помічницю. Ми виступали в рок-стилі. Ніхто з гостей, які прийшли, не хотіли підійматися до танцю. Нас просто виганяли з закладу. Адміністрація була у розпачі,

– розповіла знаменитість.

Як виявилося згодом, працівники ресторану випадково на сайті написали, що в закладі не буде новорічних персонажів, тому люди прийшли спокійно відпочити без забави, як зазначила співачка.

OSTROVSKYI розповів, що на концертах доволі часто трапляються несподіванки: то хтось щось кине на сцену, то вибіжить глядач із зали.

На передноворічних виступах атмосфера завжди особливо «весела». Так і цього разу, під час однієї з пісень, на сцену вибіг чоловік у костюмі, років сорока. Я подумав, що він хоче щось сказати, але замість цього він несподівано сів на шпагат прямо переді мною. Після такого я готовий до будь-яких сюрпризів на сцені,

– додав виконавець.

Учасники гурту MOLODI, які беруть участь в Нацвідборі на Євробачення-2025, поділилися двома різними історіями з виступів на корпоративах.

Одного разу нас запросили виступити на різдвяній вечірці. Після приїзду на локацію з’ясувалося, що це вечірка секс-клубу. Ми відіграли концерт професійно, бо звикли працювати в будь-яких умовах. Але після виступу почалося таке, чого ми навіть не очікували,

– заінтригував Кирило, проте вирішив не вдаватися в подробиці.

Іван же розповів, як на корпоративі їх попросили зіграти пісню, яку вони взагалі не знали.

Замовник наполягав, тому ми вивчили пісню за 5 хвилин і заграли так, ніби репетирували її тиждень. Було смішно й трохи ніяково, але коли бачиш, що люди задоволені, розумієш, що інколи імпровізація – найкраще рішення,

– зазначив артист.

Анатолій Анатоліч своєю чергою пригадав, як святкував Новий рік "на колесах".

Це було ще у 2000-х. Ми їхали з однієї локації на іншу, зупинилися на дорозі й дивилися салюти. Хоч і зустріли Новий рік в старенькому бусику, то був чудовий момент, адже я був зі своєю командою та друзями. Попри все, це стало теплим і яскравим спогадом,

– підкреслив шоумен.

Крім того, історією про курйозні випадки на новорічних концертах поділився виконавець Іван Марунич.

Одразу перед очима виступ, який відбувся нещодавно на великому різдвяному концерті YUNA. Разом з іншими переможцями премії, мав честь долучитися до події. Концерт відбувався під акомпанемент Національного президентського оркестру, і факт виконання пісні "Пес Патрон" у симфонічному аранжуванні тягне на один з курйозів. Як я і казав, настав час брати магію у свої руки, тож навіть "курйози" у нас створені власноруч,

– зауважив лідер гурту KARTA SVITU.



Іван Марунич виступає на сцені / Фото пресслужби артиста

Співак IVAN LIULENOV, який до того ж є тренером "Ліги Сміху", зазначив, що один з найкумедніших випадків трапився під час корпоративу в Чернівцях. На святі були присутні діти, які не сміялися над жартами, а лише говорили: "Це не смішно". Що цікаво, це не єдина незвичайна історія.

Іншого разу стався веселий випадок напередодні Нового року. Ми з командою працювали, і до мене дві дівчини з Івано-Франківська вирішили приїхати автостопом. Я думав, це просто жарт, але 31 грудня ті справді написали, що вже на заправці неподалік. Ми запросили їх додому, де вони приєдналися до святкування, допомогли з нарізанням салатів і стали частиною нашої новорічної атмосфери,

– розповів артист.