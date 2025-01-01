Тіна Кароль, The Hardkiss, Злата Огнєвіч та інші представили кавер-версії оригінальних щедрівок, які знає кожна дитина й кожен дорослий. Зазначимо й те, що до списку увійшов знаменитий "Щедрик" Леонтовича, який кожного року лунає в кожному куточку світу, пише Show 24.

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На щедрий вечір господарям бажають усіх благ, багатого урожаю, добробуту. Цікаво, що за народною традицією вважається, що колядки мають виконувати чоловіки та хлопці, а щедрівки – дівчата та жінки. Однак, сьогодні ці рамки майже розмиті й кожен може йти колядувати чи щедрувати відповідно до власних побажань.

Добірка щедрівок від українських артистів

Тіна Кароль – "Щедрик": дивіться відео онлайн

The Hardkiss – "Щедрик": слухайте онлайн

Злата Огнєвіч – "Щедрик": слухайте онлайн

Ivan NAVI – "Щедрик": дивіться відео онлайн

"Щедрик" – найпопулярніша щедрівка як у світі, так і серед артистів. Її інтерпретацій – безліч, тому кожен слухач може обрати ту версію, яка найбільше подобається.

KAZKA – "Ой, сивая тая зозуленька": дивіться відео онлайн

ILLARIA – "Ой, сивая тая зозуленька": слухайте онлайн

Ніна Матвієнко – "Ой, як прилітали та й два соколонька": слухайте онлайн

Голос легендарної Ніни Матвієнко не просто переносить у магію свята, а й нагадує про те, наскільки багатогранна українська культура.

DZIDZIO – "Старий рік минає": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – "Shchedryi Vechir": дивіться відео онлайн

Українські артисти створили чимало вдалих прикладів того, як може звучати українська щедрівка не просто різними голосами, а й у різних стилях.