У свій бік Андрій Кравченко чує не тільки порівняння, але й закиди про те, що він копіює манеру поведінки з фанатами та голос. Зокрема, голова фан-клубу Винника Валерія Барон каже, що Кравченко повторює навіть рухи.

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Андрій Кравченко відповів, що не копіював манеру співу Олега Винника. Але міг використовувати прийоми, які використовував раніше і його колега.

Манеру співу Олега Винника я не копіював, але якісь фішки я для себе можливо брав. Тому що голоси народні. І є прийоми вокальні, які не придумав Олег Анатолійович, а які були придумані до нього давно. Хочу довести, що я не Олег Винник,

– сказав Андрій Кравченко.



Олег Винник та Андрій Кравченко / Колаж Show 24

Співак додав, що він ставиться до Винника з повагою. Він не намагався зайняти нішу артиста.

"Я взагалі вважаю, що любов публіки її потрібно заслужити. В першу чергу, своїми діями, концертами, і це не працює так, що поїхав Винник і з'явився Кравченко. Треба ще Кравченку пуд солі з'їсти для того, щоб стати кимось у житті. Єдиний мій гріх, можливо, який є, це те, що я виставив у себе у соцмережі, що мене порівнюють з Олегом Винником", – додав Кравченко.

Кравченка підтримав Павло Зібров

На захист молодого виконавця став Павло Зібров, який раніше випустив з ним дует. Він назвав Кравченка своїм улюбленим співаком серед молодого покоління.

"З молодих виконавців, це мій улюблений виконавець. Красень. З чудовим, прекрасним, унікальним тембром. Його тембр взяв за живе. Захотілося з ним попрацювати. У нього свій почерк, тембр хороший. Винника вже понад два роки немає, його місце пусте, і в його місце увірвався Андрій Кравченко", – сказав Зібров.