Відтак, у відео зізнався, чи нападали на нього просто посеред вулиці. Ролик Ніколас опублікував на своїх сторінках в інстаграмі та тіктоці.

Не пропустіть Насилля над Бібером і серія вбивств: як P Diddy причетний до гучного секс-скандалу Голлівуду

Так, Андрій Садовий у дощовий день з'явився в місті в чорній куртці. Він зізнався, що її вартість становить приблизно 3600-3700 гривень. Штани мера коштують 49 євро, а взуття він придбав за 1 500 гривень у вітчизняного бренду Ikos.

Я вас нічим не здивував,

– зазначив у відео політик.

У ролику Ніколас Карма розпитав мера про те, чи не скоювали на нього нападів у Львові. Садовий сказав, що в будинку, де вони живуть, двічі стріляли з гранатомета, кидали гранату в подвір'я. До того ж, виявилося, що на міського голову нападали на Площі Ринок. Водночас Садовий зауважив, що нікого зі зловмисників не знайшли.

Міський голова додав, що Львів з фондом "Повернись живим" оголосив збір на 200 мільйонів гривень на зброю, дрони та РЕБи для бойових бригад ЗСУ і закликав усіх громадян долучитися.