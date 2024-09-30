Один із користувачів у тіктоці час від часу ділиться доволі страшними відео, де демонструє кадри знищення Землі, нашестя дивних істот чи падіння астероїда. Його ролики збирають мільйони переглядів, а впізнаваний стиль приніс чималу популярність, пише Show 24.

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У тіктоці ми звикли до якихось простих і цікавих викликів, які пронизані певною добротою та радістю, однак цього разу все зовсім інакше. Зазначимо, що цей тренд під силу далеко не всім. Його зможуть повторити чи доповнити ті, хто зацікавлений у сучасних технологіях і працює з ними. Однак, цей приклад може стати натхненням для того, щоб розвиватись у сфері комп'ютерної графіки та анімації.

Отже, якщо у вас є ресурс і можливість для того, щоб створити технічне відео, то спершу слід обрати тему чи теми, які хочете реалізувати. Якщо брати до уваги стиль хорор у колаборації з апокаліпсисом, то можна використати актуальні теорії або ж поринути у світ фантазій. Перевага цього тренду в тому, що ніхто не обмежує простір для уяви. Можете створити щось таке, що отримає не тільки визнання, а й надихне інших.

Додамо, що здебільшого такі ролики монтують з декількох різних історій. Але ніхто не забороняє публікувати кожне відео окремо з більшим таймінгом, ніж це роблять по стандарту.

Пропонуємо переглянути декілька варіантів, які продемонструють приклад не тільки високотехнічної роботи, а й результат високого рівня креативності.

Щоб підсилити рівень динамічності, страху чи суміжних почуттів автор використовує трек LEGION – HOLY GHOST, який може навіяти справжнє почуття жаху.

LEGION – HOLY GHOST: дивіться відео онлайн

До слова, у соцмережі вже є чимало користувачів, які намагаються позмагатись між собою за право мати звання найкращого відеомейкера. Рекомендуємо не сумніватись у своїх можливостях, а вступити в боротьбу, можливо, саме ваше відео стане одним із найпопулярніших.