Останнім часом у соцмережах усе більше пишуть про те, що треба цінувати момент, адже потім може бути запізно. Хтось ділиться внутрішнім станом, а комусь потрібно просто почути слова підтримки від пересічних людей, пише Show 24.

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Отож, спершу слід визначитись із тим, на чому хочете зробити акцент. Якщо маєте намір поділитись якоюсь фразою, то оберіть стиль відео із двох частин. Тобто, на першій картинці залиште одне слово, як "цінуйте", "пам'ятайте", "радійте" тощо. А на другій – допишіть продовження цитати. Можете використати чорний класичний фон або ж додайте світлину з квітами, заходом сонця чи будь-яку іншу, яка найкраще опише ваш стан.

Також до тренду долучають дівчата, які чекають на своїх захисників із фронту. Вони публікують відео довгоочікуваної зустрічі, що свідчить про щирість і надійність почуттів.

Або ж можна зізнатись у коханні, написавши, до прикладу: "І раптом усвідомлюєш, що поруч із ним: кава гарячіша, їжа смачніша і світ яскравіше".

Зазначимо, що тренд не був би такий сентиментальний і щирий, якби на фоні не лунала пісня Арсена Мірзояна – Можеш як. Саме цей трек створює відповідну атмосферу та додає глибшого сенсу.

Що відомо про один із найромантичніших треків

Пісня належить відомому українському співаку та музиканту Арсену Мірзояну. Відеоробота на трек вийшла ще у далекому 2015 році й набрала на платформі ютуб більше, ніж 3,5 мільйони переглядів.

Арсен Мірзоян – Можеш як: дивіться відео онлайн

Уважні глядачі могли помітити, що упродовж кліпу артист знаходиться в кадрі один, але час від часу появляється тінь жіночої постаті. Арсен пояснив це так: "Чоловіки мають приймати рішення, якими важкими вони б не виявились. Безпорадність вбиває, але уникати відповідальності – це теж не вихід. Треба завжди вміти сказати або "так", або "ні".

Тому, якщо маєте бажання і можливість поділитись почуттями, які переповнюють, то цей тренд допоможе максимально комфортно передати те, що маєте на меті.