У тіктоці можна побачити багато відео з концертів групи, однак трендів під їхні пісні не так багато. Цього разу вибір користувачів впав на одну з найпопулярніших пісень Du Hast, яка лунає на кожному виступі легенд року, пише Show 24.

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Слід зазначити, що у цьому випадку немає конкретного тренду одного спрямування, який полягає у повторенні подібного контенту. Його суть у тому, що варто увімкнути всі можливості креативності, щоб зацікавити аудиторію.

Отже, слід розуміти, що ваше відео має бути під пісню Rammstein – Du Hast. До прикладу, хтось знімає кумедні відео, коли подруга скаржиться на життя, а ти наспівуєш легендарну пісню, або ж можна продемонструвати власні емоції, які викликає трек.

Зовсім не важливо яку віху креативу оберете, адже відео має бути унікальним і неповторним. До слова, можете використати можливості тіктока, додаючи цікаві маски чи інші спецефекти.

Цікавий факт, що під цей трек у тіктоці вже знято понад 80 тисяч роликів.

Що відомо про трек

Німецький гурт Rammstein засновано у 1994 році в Берліні, а пісня Du Hast стала другим синглом команди. Вона вважається однією з найвідоміших, а у 1999 році її навіть номінували на премію "Ґреммі".

Rammstein – Du Hast: дивіться відео онлайн

Сюжет кліпу полягає у мафіозних виясненнях стосунків, що спричинив акт зради. Відеороботу знімали в Бранденбурзі на літньому полі. Цікавий факт, що сцена вибуху – це відсилання до фільму "Дорога в нікуди", а сюжет – до фільму Тарантіно "Скажені собаки".

Зазначимо, що під час реалізації сцени вибуху усе пішло не за планом. Установленням бомби займались справжні професіонали, однак ударна хвиля повалила на землю фронтмена гурту, а один з учасників колективу отримав опіки другого ступеня важкості на спині та руках.

У 2023 році американське видання Rolling Stone включило пісню Du Hast у перелік "100 найбільших хеві-метал пісень усіх часів". До слова, цей трек використали у багатьох сценах різних популярних фільмів.