З 4 років Аніта займалась аеробікою та художньою гімнастикою. Луценко ділилась, що вона мала стати дизайнером або юристом, однак закінчила Національний фізичний університет за спеціалізацією "олімпійський та професійний спорт". З 16 років дівчина почала працювати, а за рік – мала три роботи у різних кінцях Києва. Як Аніта прийшла на телебачення, чому змінила країну для життя та чим займається зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Тренерство та телебачення

В одному з клубів спортсменка проводила індивідуальні тренування зі знаменитостями, політиками та бізнесменами. За час професійної діяльності Аніта пройшла чимало курсів і навчань, отримувала сертифікати, які підтверджували досягнення Луценко, а здобутим досвідом вона ділилась зі своїми підопічними. Одного дня до тренерки прийшло усвідомлення, що вона бажає співпрацювати не лише з успішними та багатими.

Аніта написала листа до керівника проєкту "Зважені та щасливі" (шоу, у якому допомагали схуднути людям, які мали зайву вагу), у якому запропонувала себе на роль тренерки. Цікаво, що до цього моменту канал не мав такої вакансії й кастингу не було. Однак спортсменка таки стала тренеркою, а в наступних сезонах отримала роль ведучої.

Аніта Луценко на проєкті "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграму тренерки

Аніта також була спортивною експерткою у програмі "Все буде добре", а у 2018 році взяла участь у шоу "Танці із зірками". Партнером по паркету був Олександр Прохоров, однак у 6 етері пара покинула проєкт. Ця новина стала приголомшливою для суддів, адже вони вважали, що Аніта й Олександр мають бути у фіналі, однак глядацьке голосування змінило курс сподівань.

Аніта Луценко та Олександр Прохоров / Фото з інстаграму Аніти Луценко

Після вильоту Аніта сказала, що не засмучена, адже вже натанцювалась. Крім того, вона виходила на паркет із серйозною травмою, адже під час репетиції першого танцю отримала закриту травму грудної клітки та забиття.

Зірка написала дві книги, 21 день мовчала у буддійському храмі, доклала чимало зусиль до створення спортивних проєктів, а на її ютуб-канал підписано майже мільйон людей.

Особисте життя

У червні 2016 року Луценко народила доньку Мію. Батьком дівчинки став Олександр Лозовцев, однак вони так і не уклали шлюб.

Аніта Луценко та Олександр Лозовцев / Фото "Світського життя"

На публіці та у соцмережах пара майже ніколи не з'являється разом. У 2021 році Аніта пояснила це тим, що чоловік не хоче публічності.

Ми не побралися, але він не хоче публічності, йому це не подобається. У цю подорож ми їхали разом, тому що Саша дуже добре товаришує вже з Іраклі й це було ідеально, тому що і день народження в нього вчора був. Вчора відсвяткували грузинський день народження і це було дуже круто та неймовірно і я вважаю, що влаштувала гарний подарунок тим, що ми поїхали разом сюди,

– відповіла тренерка.

Аніта Луценко з донькою / Фото з інстаграму спортсменки

У травні цього року Аніта розповіла, що не планує на постійній основі повертатись до України. За її словами, донька ходить до британської школи, тому, на думку мами, це хороший фундамент для її майбутнього.

"Я досить часто перебуваю вдома в Києві чи в інших містах України, тож зв'язок із батьківщиною точно не втрачаю. Наразі мені комфортно від того, що Мія навчається в британській державній школі – це неперевершений фундамент для життя. Також і я маю можливість вже 5 років продовжувати працювати онлайн. Ще 12 років тому я вирішила, що моя мрія – це мати можливість працювати незалежно від місця перебування. І я продовжуватиму свій шлях саме віддаленого розвитку, – ділилась Аніта Луценко.

Невдала операція та реабілітація

Після пологів знаменитості знадобилось оперативне втручання. Під час вагітності спортсменка набрала вагу, а після пологів у неї з'явилась пупкова грижа. Якщо ззовні цього не було помітно, то всередині Аніта відчувала біль та дискомфорт. Операція була нескладною, крім того, це була ще й можливість підшити діастаз.

Діастаз – це часткове або повне розходження прямих м'язів живота (тих, що формують кубики преса), які з'єднуються по середній білій лінії живота. Цей тип розходження часто спостерігається під час і після вагітності, коли матка розтягує м'язи живота, щоб розмістити дитину, що росте.

Тренерка наважилась на операцію, однак після неї була шокована результатом. Луценко поділилась, що п'ять років вона приховувала свій живіт високими лосинами, а "суцільні купальники стали друзями".

У 2024 році Аніта наважилась на повторну операцію, адже дуже сильно хотіла повернути собі колишній вигляд.

Мій запит був: повернути, як було до першої операції. Все минуло гуд. Лікар сказав, що було складно і багато фіброзної тканини,

– розповіла тренерка.

Аніта Луценко "до" та "після" повторної операції / Скриншот "ТСН"

Де зараз і чим займається Аніта Луценко

Попри те, що спортсменка розповідала про життя в Британії, Аніта також показувалася в Іспанії. Та зимові канікули вона провела в Таїланді.

Тренерка продовжує займатись спортом, на ютубі записує ролики з вправами, в інстаграмі відповідає на питання аудиторії щодо того як знайти мотивацію, чи корисно пити каву та яку їжу краще споживати.

На сторінці також прикріплені декілька посилань за якими кожен охочий може перейти, щоб долучитись до певного курсу чи отримати доступ до спортивного додатка.