Також Арсен поділився своєю думкою про бронювання для артистів. Повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК Україна.

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Так, співак зізнався, що розглядає варіант вирушити на фронт. Він навіть про це говорив з другом, який служить у війську.

Я часто кажу Макару: "Шукай мені посаду". Він каже: "Не чуди, йди займайся машинами і так далі, ти ж все одно тут частіше, аніж вдома",

– поділився Мірзоян.

Він вважає, що "всі там (на фронті – 24 Канал) будемо".

По-перше, треба знати з ким і куди. Добре йти до своїх – з ким вже спорідненими за ці часи стали, – зазначив музикант,

– зазначив виконавець.

Що Арсен Мірзоян говорить про бронювання артистів

Він вважає, що Збройні Сили та Сили Оборони – це зріз суспільства й у військо обирають не за професією. Відтак, на думку Арсена Мірзояна, якщо артист може допомагати грошима і морально підтримувати військових, то це теж важлива місія.