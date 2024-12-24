Для багатьох людей Різдво та Новий рік – улюблені свята, коли можна провести час з близькими. Та Даніель Салем поділився, що ставиться до них по-іншому, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Ведучий та військовослужбовець пояснив, чому він не любить різдвяні та новорічні свята.

Новий рік та Різдво – це мої найбільш нелюбі свята. В мене було тяжке дитинство, ріс без мами й тата. Дивився на інших дітей, як їм весело та добре, а мені ні. Тому й до сьогодні якось не подобаються ці свята,

– відверто розповів Даніель Салем.

Ведучий пожартував, що йому більше до душі Геловін. Однак зазначив, що за роки у нього все-таки залишились приємні спогади про зимові свята.

"Частіше за все зустрічав Новий рік на роботі. Чи то ведучим, чи просто у своїх закладах. Але були й незвичні роки. Якось стрибав з парашутом. Колись дуже давно був в Іраку на військовому завданні. Там якраз проходили бойові дії", – поділився Салем.

Якось у захисника трапився курйоз у новорічну ніч. 31 грудня він приїхав з Одеси у Київ, щоб зробити подарунок близькій людині. Він довго на неї чекав, а повернутися додому вже не встиг. Тому зустрічав Новий рік "із заправником Леонідом та продавчинею Тонею на одній з АЗС по дорозі".

Де зараз Даніель Салем

Даніель Салем під час повномасштабного вторгнення став на захист України. Він є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр". Захисник за час служби зазнавав поранень та контузій.