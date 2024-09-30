Про смерть військового стало відомо зі сторінки театру у фейсбуці. Також про це повідомили друзі Артема.

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Танцівник повернувся з Литви до України на початку повномасштабного вторгнення з почуттям обов'язку захищати Батьківщину. Колбасинський зазначав, що втратив би гідність і людяність, якби залишився в безпеці в Литві. Водночас на фронті його життя забрала Росія.

На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні отримали болючу звістку про те, що в Україні на полі бою загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Колбасинський,

– йдеться в заяві театру.

Також про загибель танцівника висловився його друг Данило.

Велика втрата для мене та всіх знайомих Артема. В мене в душі пустота, душа рветься помститись клятим виродкам. Сліз вже немає, та я знаю, що ти будеш радий бачити мене веселим і життєрадісним, як ми завжди це і робили… Ти був моїм братом по крові і я помщусь за тебе,

– написав хлопець і поділився архівними кадрами загиблого воїна.

Що відомо про життєвий шлях Артема Колбасинського