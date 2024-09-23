Смерть вже підтвердила родина музиканта. Про це написало видання Aftonbladet.

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Роджер Палм помер 21 вересня. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з хворобою Альцгеймера, з якою боровся барабанщик.

Він був теплою і скромною людиною, яка завжди підтримувала друзів та родину. За ним будуть надзвичайно сумувати, і він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з теплотою в серцях,

– йдеться у заяві родини музиканта.

Що відомо про кар'єру Роджера Палма