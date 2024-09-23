Смерть вже підтвердила родина музиканта. Про це написало видання Aftonbladet.
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Роджер Палм помер 21 вересня. Причиною смерті стали ускладнення, пов'язані з хворобою Альцгеймера, з якою боровся барабанщик.
Він був теплою і скромною людиною, яка завжди підтримувала друзів та родину. За ним будуть надзвичайно сумувати, і він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з теплотою в серцях,
– йдеться у заяві родини музиканта.
Що відомо про кар'єру Роджера Палма
- Він відомий студійний музикант, який прославився своєю роллю барабанщика гурту ABBA. Його співпраця з Б'єрном Ульвеусом та Бенні Андерссоном розпочалася на початку 1970-х років, протягом яких він відіграв ключову роль у створенні деяких з хітів колективу, включаючи всесвітньо відомі треки Dancing Queen, Mamma Mia та Thank You for the Music.
- Окрім роботи з ABBA, Палм записав партії ударних для хіта Теда Гардестада Satellit.
- Протягом своєї кар'єри Роджер також був учасником кількох музичних гуртів, таких як Gimmicks та Beatmakers, демонструючи свою універсальність та вміння орієнтуватися в різних музичних жанрах.