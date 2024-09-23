Про це Ульвеус повідомив у своєму інстаграмі. Він поділився щасливими фотографіями з церемонії.
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Як виявилося, весілля пари відбулося 21 вересня 2024 року в Копенгагені. На святі були присутні лише близькі друзі та родичі.
Для довідки! Вперше Б'єрн і Крістіна перетнулися у 2021 році в Нюрнберзі під час промокампанія останнього альбому гурту ABBA Voyage. Їхні романтичні стосунки офіційно розпочалися навесні 2022 року.
Зауважимо, це третій шлюб для Ульвеуса.
Що відомо про попередні стосунки Б'єрна Ульвеуса
- Перший шлюб музиканта був з колегою по групі Агнетою Фельтског, пара прожила у шлюбі з 1971 до 1979 року. У них двоє дітей: донька Лінда та син Крістіан.
- Другою дружиною Ульвеуса була колишня музична журналістка Лена Калерсіо. Їхнє подружнє життя тривало 41 рік. У пари народилися дві доньки: Емма та Анна. Водночас Б'єрн та Лена розлучилися у 2022 році.