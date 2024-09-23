Про це Ульвеус повідомив у своєму інстаграмі. Він поділився щасливими фотографіями з церемонії.

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Як виявилося, весілля пари відбулося 21 вересня 2024 року в Копенгагені. На святі були присутні лише близькі друзі та родичі.

Для довідки! Вперше Б'єрн і Крістіна перетнулися у 2021 році в Нюрнберзі під час промокампанія останнього альбому гурту ABBA Voyage. Їхні романтичні стосунки офіційно розпочалися навесні 2022 року.

Зауважимо, це третій шлюб для Ульвеуса.

Що відомо про попередні стосунки Б'єрна Ульвеуса