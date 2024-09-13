До втечі з України Олександр Волошин заявляв, що він більше користі приносить у тилу. Це він розповів і Раміні Есхакзай в інтерв'ю, яке дав у травні 2024 року.

До слова Стало відомо, як скандальний блогер Волошин виїхав за кордон

Повістка мені конкретно не приходила ж зараз. Ми знімаємо до 18 числа (травня, – Show 24), буде видно, що буде далі. Я від цього не тікаю, я перебуваю в країні, як і будь-яка людина. Що буде, то буде. Я живу сьогоднішнім днем і поки перебуваю на "гражданці", роблю те, що маю робити, допомагаю,

– казав блогер.

27-річний блогер додавав, що не боїться мобілізації – в інакшому випадку він би поїхав з України.

"Як буде, так буде, я так завжди – просто живу одним днем і все. Якби я боявся чогось, то я б уже як і 40-50% молодого бізнесу, вже поїхав", – казав Волошин.

Раміна Есхакзай про виїзд Волошина, інтерв'ю з блогером: дивіться відео

Додамо, за словами журналістки Раміни Есхакзай, Олександр Волошин стоїть на обліку та придатний до служби. Оскільки він все-таки втік з України, можна лише припустити, що він таки боявся мобілізації.



Волошин підлягає призову на військову службу / Скриншот з відео

За якої умови Волошин пішов би в армію

В інтерв'ю Олександр також розповів про те, що раніше страждав від депресії. Тоді він планував, що коли не позбудеться тривожності різними способами, то пройде навчання і піде в "Азов": буде розповідати про службу в соцмережах або "помре героєм". Але цього блогер так і не зробив.

"Хочу помітити, що я всіх військових, які є на фронті, без вибірки вважаю героями, абсолютно всіх. Мені не вистачає духу, щоб стати з ними в один ряд, я це казав всюди", – ділився Волошин.