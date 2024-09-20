Радісною звісткою Олексій поділився у своєму інстаграмі. Фото з коханою підписав просто: "Одружився".

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На світлині, яка зроблена перед дзеркалом, Олексій Шкробинець постав у класичному костюму синього кольору, під який одягнув білу сорочку, жилетку такого ж відтінку та краватку. Юліана ж обрала світлу весільну сукню, яка чудово підкреслює її фігуру. Дівчина зробила святкові укладку та макіяж.

Зауважимо, що наречена Олексія допомагає йому розвивати канал Geek Journal. Вона, зокрема, монтує та знімає відео. У коментарях під дописом прихильники вітають закоханих.

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