Олена зазначила, що в неї "дорога реклама". Крім того, вона поділилася інформацією про свій щомісячний дохід.

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Так, з'ясувалося, що за один з місяців по ФОПу Олена Мандзюк заробила 516 130 гривень.

В мене дорога реклама, я гарно роблю свою роботу та наполегливо працюю,

– поділилася інфлюенсерка.



Олена Мандзюк показала свій місячний дохід / Скриншот з телеграм-каналу

Крім того, Мандзюк розкрила свій прайс на рекламу. Виявилося, що 3 розмовні сторіс блогерки коштують від 750 доларів. Водночас вартість рекламних публікацій починається від 1,300 доларів, а відеопублікацій – від 1,800.



Олена Мандзюк розсекретила свій прайс на рекламу / Скриншот з телеграм-каналу

Варто зазначити, що Олена Мандзюк заробляє не лише рекламними інтеграціями, блогерка також продає свої курси.

Напередодні вона придбала новий BMW X6 M50i вартістю 3,5 мільйона гривень. Ця покупка призвела до хвилі критики в соціальних мережах, що спонукало Олену публічно розкрити свої доходи.