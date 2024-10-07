Про втрату повідомили на фейсбук-сторінці Тисменицької міської ради, де проживав Богдан Сташків. Народному артистові України було 67 років.

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Богдан Сташків загинув внаслідок аварії, що трапилась у Закарпатській області близько 14 години. ДТП сталася поблизу села Нижні Ворота, що у Мукачівському районі.

Поліція Закарпаття повідомила, що 67-річний житель Тисмениці, керуючи автомобілем BMW, обрав завелику швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Внаслідок цього авто перекинулось на дах.



Авто перекинулось на дах / Фото поліції Закарпаття

Водій BMW загинув на місці через отримані травми. Не стало і 59-річного пасажира. 69-річну пасажирку, ймовірно, дружину артиста, госпіталізували.

Що відомо про Богдана Сташківа

Музикант народився у селі Дички Рогатинської громади. Навчався у Рівненському інституті культури та на юридичному факультеті ЛНУ.



Богдан Сташків / Фото з фейсбуку Тисменицької міської ради

Працював у Тисмениці: був директором Будинку культури та завідувачем відділу культури. Організовував благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Як артист отримав безліч нагород, гастролював не лише Україною, але й світом.