Про смерть Крістофера Чікконе Мадонна повідомила в інстаграмі. Вона присвятила брату зворушливий допис, до якого прикріпила їхні спільні архівні фотографії.

Дивіться також Від мене мало що залишилося, – 77-річний Елтон Джон здивував зізнанням про стан свого здоров'я

Мадонна написала, що Крістофер довго був для неї найближчою людиною. Співачка зауважила, що такий тісний зв'язок виник через розуміння, що суспільство буде створювати важкі часи, якщо не дотримуватися статус-кво. Жінка поділилася, що вони з братом взялися за руки й танцювали крізь божевілля свого дитинства.

Насправді танець був свого роду суперклеєм, що тримав нас разом. Відкриття танцю у нашому маленькому містечку на Середньому Заході врятувало мене, а потім з'явився мій брат, і це врятувало його теж,

– написала Мадонна.

Співачка згадала свого вчителя з балету, якого також звуть Крістофер. Вона зізналася, що чоловік створив для її брата безпечний простір, де він міг бути геєм. Мадонна пригадала, що це слово не використовували у місцевості, де мешкала сім'я. Згодом співачка переїхала до Нью-Йорка, а Крістофер відправився слідом за сестрою. Вони знову взяли одне одного за руки, написала жінка.

Ми поглинали мистецтво, музику і кіно, як голодні тварини, ми були в епіцентрі всіх цих вибухових подій. Ми танцювали через божевілля епідемії СНІДу. Ми ходили на похорони, плакали й танцювали. Ми танцювали разом на сцені на початку моєї кар'єри, і згодом він став креативним директором багатьох турів,

– зазначила співачка.

Мадонна розповідає про покійного брата

Мадонна розповіла, що брат був поруч з нею. Крістофер був художником, поетом та мрійником. Співачка поділилася, що захоплювалася ним. Крім того, додала, що брат мав бездоганний смак і гострий язик.

Ми разом підкорили найвищі висоти й борсалися на найнижчих. Якимось чином ми завжди знаходили одне одного знову. Ми трималися за руки й продовжували танцювати. Останні декілька років були непростими. Деякий час ми не спілкувалися, але коли мій брат захворів, ми знайшли дорогу одне до одного,

– поділилася спогадами Мадонна.

Артистка каже, що зробила усе можливе, аби Крістофер жив якнайдовше. Однак наприкінці йому було дуже боляче, тому співачка рада, що брат більше не страждає. Мадонна зазначила, що такого як він більше не буде.

Нагадаємо, що Крістофер Чікконе хворів на рак. Чоловік помер у віці 64 роки.