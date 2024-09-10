Певні, що будь-хто з нас, хоча б раз у житті сідав перед телевізором, щоб переглянути бодай один випуск із шоу, які усіма способами намагались привабити глядача. В окремих глядачів це навіть переросло у залежність. Розповідаємо у матеріалі Show 24, чому нам подобається споживати неякісний контент, як телебачення створює ілюзію контролю та чому важко відмовитись від перегляду таких програм.

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Чим приваблюють реаліті-шоу

Після важкого робочого дня завжди хочеться відпочити й зайвий раз не напружувати мозок. Наш телепродакшн за роки свого існування створив чимало контенту, який не вирізняється особливою інтелектуальною цінністю, але задовольнив потребу людей в бажанні позбутись стресу та нудьги.

Варто згадати найпопулярніші шоу, які точно мелькали на телеекранах хоча б один раз: "Вагітна у 16", "Битва екстрасенсів", "Від пацанки до панянки", "Хата на тата", "Супермама", "Один за всіх", "Стосується кожного" й багато інших.

З психологічного погляду, людям подобається спостерігати за проблемами інших, бо це вселяє відчуття впевненості, що я все роблю добре і моє життя під контролем.

Проєкт "Супермама" / Фото СТБ

Крім того, якщо це шоу, де повинен бути один переможець у кінці, то в глядача виникає азарт і бажання, щоб його фаворит здобув головний приз. Бодай раз хтось собі говорив: "хочу додивитись до кінця, бо цікаво, хто переможе".

Та й взагалі, яскрава реклама, ефект комічності, вирізки з програми, які буквально "затягують" до перегляду, мало кого можуть залишити байдужими до такої "спокуси". Ба більше, сьогодні велику роль у популяризації такого контенту відіграють соцмережі, а особливо тікток.

Перегляд подібного контенту у більшості людей відбувається у контексті "спільного проводження часу із сім'єю чи близькими". Родина чи друзі зручно вмощуються, замовляють смачну їжу, вмикають шоу, а потім цілий вечір обговорюють побачене. Однак це точно не про той момент, коли таку атмосферу можна назвати "якісним проводженням часу".

Варто пригадати, що коли анонсували показ нового сезону проєкту "Вагітна у 16" на платформі ютуб, то тікток буквально кипів вирізками з анонсу, а в коментарях користувачі не могли дочекатись першого випуску. Тоді навіть найбайдужіша людина могла відчути зацікавлення, адже незрозуміло довкола чого розгорівся суспільний інтерес.

Психологи певні, що дозоване споживання такого контенту не може принести шкоди, якщо глядач не переймає на себе проблеми інших героїв, не трясеться над випуском програми й здатен раціонально мислити щодо причинно-наслідкових зв'язків, чому екранні герої опинились у такій ситуації.

Елементи токсичності розважального контенту

Цей епізод варто розглянути на конкретних прикладах, щоб побачити повну картину історії.

До прикладу, проєкт "Хата на тата" – це шоу, де мама на тиждень їде на відпочинок, а тато перебирає на себе всі обов'язки дружини. У програмі завжди показують те, як жінка сама порається по господарству, піклується про дітей та чоловіка, а її обранець байдикує та зневажає роботу другої половинки.

Коли чоловік врешті опиняється на місці дружині, то в нього раптово приходить усвідомлення того, що його думка була помилковою і він дарма не допомагав коханій. Однак аудиторія чекає саме розважального контенту, тому головного героя виставляють дещо недолугим у певних ситуаціях.

До прикладу, більшість пам'ятає епізод, де батько сів вчити з сином англійську мову, а хлопчик помилився з вимовою слова, й замість sociable (пер. товариський), сказав "сокіабле".

Якщо спершу це має смішний вигляд, то потім дитина потрапила під гнів батька і розплакалась.

Або ж інша сторона медалі, коли голова сімейства розповідає, як вони в інтернеті придбали собаку, а вона весь час усміхається. Користувачі відмітили, що це один із найдобріших мемів.

Варто зазначити, що у змонтованому випуску більшості шоу, режисери не показують, що з головними героями працюють психологи, які допомагають проробити певні травми та зрозуміти справжню цінність життя.

Програма "Вагітна у 16" завжди викликала неабиякий суспільний інтерес. У 2024 році на ютубі вийшло декілька нових випусків шоу. Вони набрали мільйони переглядів, але аудиторія наробила чималого галасу.

Відзначимо, що в цьому проєкті здебільшого показують родини з невисоким рівнем достатку. Тут у глядачів на рівні підсвідомості виникає розуміння того, що "в мене в житті ще не все так погано". Цього року був випуск, де вчитель зі школи розбестив свою ученицю, а дівчина, як наслідок, завагітніла.

Суспільство обурило той факт, що про це не було повідомлено правоохоронні органи, й представники каналу продовжили знімання.

Шоу "Супермама" уже декілька років активно транслюється на телебаченні. Його суть полягає в тому, що жінки, які мають статус мами, ходять одна до одної в гості, перевіряють побут, чистоту, рівень знань дітей і вкінці виносять свій вердикт. Однак фінальне слово залишається за психологом Дмитром Карпачовим.

До слова, це ще один важливий момент. Коли в проєкті присутній фахівець певної галузі, то його думка для аудиторії стає авторитетною й виникає певна довіра до сказаних слів.

Автори шоу вибирають доволі неординарних матусь, які можуть здивувати життєвою історією чи стилем виховання дітей. До того ж на проєкті неодноразово ставались бійки між жінками чи словесні суперечки, які викликали інтерес у глядачів.

Ну і звісно ж не можна оминути легендарні проєкти, як "Говорить Україна", "Стосується кожного", "Один за всіх" тощо. Ідея шоу доволі проста – обрати родину, яка має історію для телебачення (наприклад: пияцтво, погрози, вбивства, трагедії життя, сурогатне материнство тощо), та показати усій країні сюжет, який потім розлетиться на сотні, якщо не тисячі вирізок.

Зауважимо, що в такі програми запрошують адвокатів, юристів, українських зірок й інших фахівців, як експертів, які можуть висловити власну думку чи допомогти у якійсь ситуації.

Однак ніхто не звертає увагу на те, що головні герої програми потім можуть постраждати від булінгу в соцмережах, а в окремих випусках навіть можуть руйнуватись особисті кордони людини.

Ось декілька роликів, які демонструють, що чиясь історія може перетворитись на суцільний мем.

Важливий факт, що учасники згаданих проєктів неодноразово скаржились на те, що їхні історії перекрутили, сюжет змонтували не так, як було домовлено, та й взагалі, частина відзнята по складеному сценарію.

Як не допустити "передозування" токсичними шоу