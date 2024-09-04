Єфросиніна висловилася про розлуку з коханим, якому днями вручили нагороду від головнокомандувача ЗСУ. Маша поділилася емоціями про складний для неї день.

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У своїх соцмережах ведуча опублікувала фото військової сумки Хромаєва. Зірка зізналася, що їй дуже важко прощатися з Тимуром і бачити, як він повертається на фронт.

Люблю цю сумку, коли він приїжджає додому. І ненавиджу, коли їде,

– підкреслила Маша.



Маша Єфросиніна про розлуку з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Тимур Хромаєв вступив до лав Збройних Сил України у перші тижні повномасштабного вторгнення. Чоловік обіймає посаду командира роти у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва. Цей підрозділ спеціалізується на веденні радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зосереджується на протидії ворожим системам зв'язку, управління й розвідки.

Відомо, що військовий був на Запорізькому напрямку, де виконував бойові завдання. Водночас він неодноразово перебував у службових відрядженнях на різних стратегічних об'єктах по всій Україні.