Коломієць зауважила, що російська пропаганда працювала століттями. Тож фейк про Great Russian Culture для іноземців не розвінчується, хоч вони можуть визнати Росія державою-терористкою, пише 24 Канал.

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Американці розділяють культуру і політику, і цим вдало користується Росія, культивуючи цей наратив і використовуючи своє культурне надбання як засіб поневолення і побудови нових зв'язків, навіть попри вчинення геноциду. На жаль, росіяни, які поїхали "від рєжима", для більшості американців абсолютно хороші,

– поділилась Дар'я Коломієць.

Продюсерка навела в приклад російську громадську діячку Юлія Навальну, яка цьогоріч була однією з номінанток на звання "Людина року" за версією журналу Time.

Ба більше, вона увійшла у список топ-100 впливових людей світу. У своїх інтерв'ю дружина покійного російського опозиціонера Олексія Навального говорить, що постачати Україні зброю – "суперечливо", але для американських медіа "є антивоєнною лідеркою російської опозиції".

В Америці все ще ставлять Чехова на Бродвеї, ролі грають голлівудські актори. Тут обожнюють Достоєвського і не розуміють, чому я не погоджуюсь із цим. В Америці російські актори й продюсери мають своє місце в індустрії, ніхто їх не закенсилив,

– розповіла українська культурна активістка.

Дар'я Коломієць / Фото пресслужба

Дар'я Коломієць про вплив російської культури

Дар'я Коломієць також згадала американський фільм "Анора", у якому розповідається про американську стриптизерку, що круть роман з сином російського олігарха.

Ми побачимо, що цей фільм в топ-листах всюди, і його очевидно номінують на "Оскар". І яким чином актор, що знімається в російській пропаганді й підтримує окупацію українських територій, взагалі виїхав у цивілізований світ, знімається в касових стрічках і будує тут кар'єру?,

– висловилася продюсерка.

Повне інтерв'ю з Дар'єю Коломієць читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Дар'я зазначила, що зараз багато українських митців воюють на фронті. Тому вони не можуть створювати "творчий продукт", який у майбутньому міг би стати геніальним та отримувати нагороди.

"Я б сказала, ми програли пропаганду у світі, в нас немає достатньо сильних інституцій в цьому. Те, що я бачу з культурної дипломатії або адвокації України, – це все поодинокі активістські, волонтерські проєкти, які відбуваються і розвиваються, і саме вони часто стають найбільш видимими за кордоном", – додала Коломієць.